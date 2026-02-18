Defensora Marcella Santoso sentenciada a 17 años de prisión en caso de soborno Fallo sobre corrupción en CPO

Jacarta – Abogado marcela santos fue sentenciado a 17 años de prisión en relación con el presunto caso soborno acondicionamiento decisión materia de liberación (ontslag) corrupción provisión de instalaciones para la exportación de aceite de palma crudo (CPO) y delitos de blanqueo de capitales (TPPU) en 2025.





El fiscal (JPU) de la Fiscalía General (Kejagung), Syamsul Bahri Siregar, exigió que Marcella sea declarada legal y convincentemente culpable de cometer actos criminales de corrupción mediante el pago conjunto de sobornos a jueces y TPPU.

«Según lo regulado en el artículo 6 párrafo (1) letra a en conjunción con el artículo 18 de la Ley (UU) Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción en conjunción con el artículo 20 letra c y el artículo 607 párrafo (1) letra a en conjunción con el artículo 20 letra a del Código Penal Nacional», dijo el fiscal en el juicio de lectura de demandas en el Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el miércoles.





Además de la prisión, el fiscal exigió que Marcella sea sometida a una multa de 600 millones de IDR con la condición de que si no se paga la multa, será sustituida (subsidiaria) por una pena de prisión de 150 días.

No sólo eso, Marcella también fue condenada a una pena adicional en forma de pago de dinero de reemplazo por valor de 21.600 millones de IDR, una subsidiaria de 8 años de prisión.





En cuanto a la situación profesional de Marcella, el Ministerio Público también exigió al Tribunal de Jueces que ordene a la organización de abogados su despido definitivo.

Antes de presentar cargos, el fiscal consideró varios factores agravantes, a saber, que Marcella no apoyó el programa del gobierno para realizar una administración estatal limpia y libre de corrupción, colusión y nepotismo (KKN).

Las acciones de Marcella, que han perjudicado a la sociedad, especialmente al poder judicial y socavado el honor y la dignidad de la profesión de abogado, también se consideran gravosas para la fiscalía.

«La acusada Marcella también disfrutó del producto del delito de cohecho como sobornante y no admitió sus acciones», añadió el fiscal.

Mientras tanto, no existen circunstancias atenuantes consideradas por el Fiscal para retirar los cargos contra Marcella.

En este caso, Marcella fue acusada de dar sobornos por valor de 40.000 millones de IDR y comprometer TPPU por valor de 52.500 millones de IDR.

Se sospecha que se dieron sobornos a los jueces que manejaban casos de corrupción de CPO, mientras que TPPU se llevó a cabo utilizando el nombre de la empresa en la propiedad de activos y mezclando dinero de casos de corrupción de casos de CPO con ganancias legítimas.