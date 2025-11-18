Defendiendo desesperadamente a su marido, la familia desmantela a Fadlun Faisal Balghoits y resulta que Habib Bahar está divorciado

Jacarta – La polémica del matrimonio secreto entre Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid continúan expandiéndose, ahora arrastrando nombres Fadlun Faisal Balghoits alias Luna, conocida como la primera esposa de Habib. La familia de Helwa dijo que Luna defendió a Habib Bahar con demasiada dureza, a pesar de que se pensaba que la relación familiar con su marido había terminado.

Lea también: ¡Asombroso! Nuevos datos sobre la relación entre Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid revelados por la familia



El caos comenzó con la declaración de Helwa Bachmid, quien admitió que había sido la amante de Habib Bahar durante un año pero que se sintió desatendida, ni siquiera acompañada, cuando dieron a luz a su hijo. Esta confesión provocó una fuerte reacción por parte de Luna, quien inmediatamente negó la acusación de negligencia mostrando una foto de la visita de Habib Bahar y prueba del traslado. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, esta afirmación resultó contraproducente después de que la familia de Helwa lo negara por completo. Sultan Bachmid, el hermano menor de Helwa, pareció brindar aclaraciones y responder al contenido de Tengku Zanzabella, que consideraba que arrinconaba a su hermano mayor.

Lea también: Mientras lloraba, Helwa Bachmid dijo que la historia del abandono de Habib Bahar no fue un drama



«Vine cuando nací. Sólo vine por la llamada a la oración, y después de la llamada a la oración me fui a casa», dijo Sultan, citado el martes 18 de noviembre de 2025.

Lea también: El caso de Habib Bahar y Helwa Bachmid es emocionante. Esta es una fuerte advertencia del Profeta para los maridos que abandonan a sus esposas



También dijo que la llegada se produjo por presión familiar.

«Si mi hermana (Zanzabella) no estuviera allí cuando nació mi hermana, sería mejor simplemente guardar silencio. Incluso entonces, mamá envió spam a su teléfono. De lo contrario, no habría venido», añadió.

El sultán incluso mostró pruebas fotográficas de Habib Bahar admitiendo que estaba enfermo cuando Helwa estaba a punto de dar a luz, incluida una fotografía de él con un aparato respiratorio y un pañuelo de papel manchado de sangre. Sin embargo, el sultán acusó el retrato de ser sólo un intento de manipulación.

«Después de inventar que estaba enfermo, a pesar de que las fotos que envió eran sólo resultados de SS de Google», dijo.

La declaración más sorprendente se produjo cuando el sultán reveló el estado actual de Fadlun Faisal Balghoits. Afirmó que Luna, que defendía desesperadamente a Habib Bahar, ya no era su esposa legal.

«¿Cómo es posible que una esposa divorciada esté ocupada levantándose? ¿Por qué no le dices a HBS que hable por ti? Habib tiene más conocimientos», enfatizó.

A través de Instagram Story, Sultan reiteró que la actual esposa de Habib Bahar es solo Helwa y otra mujer llamada Sabrina.