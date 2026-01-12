Defecar mientras juegas con tu celular en el baño puede causar hemorroides

Jacarta – El cirujano general graduado de la Universidad de Indonesia, Franky Mainza Zulkarnain, nos recordó que el hábito de sentarse a menudo durante mucho tiempo mientras se juega con los teléfonos inteligentes (smartphones/caballos de fuerza) De baño puede aumentar el riesgo de exposición hemorroides o hemorroides.

«Ve al baño a defecar (BAB) es decir si realmente queremos defecar, no esperar a que salga la defecación sosteniendo el celular. «A veces la gente es así o terminan de defecar, pero no terminan de jugar con su teléfono celular», dijo en Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

Franky dijo que los estilos de vida contemporáneos, como defecar en un inodoro sentado, pueden provocar un aumento de la presión en el ano al pujar.

La presión alta agrandará los vasos sanguíneos y desencadenará hemorroides o una afección en la que hay hinchazón o ensanchamiento de las venas (venas varicosas) alrededor del ano o la parte inferior del recto.

El riesgo será mayor si las heces que salen son duras debido a la falta de fibra, lo que obliga al cuerpo a esforzarse más.

El hombre que practica en el Hospital Pondok Indah-Puri Indah también dijo que el riesgo de desarrollar hemorroides también es mayor para las personas que tienen pereza para moverse y les gusta estar sentadas durante largos períodos de tiempo.

Mientras tanto, en cuanto a la edad, la mayoría de los casos que encontró durante su práctica fueron pacientes de entre 35 y 50 años. Franky reveló que las hemorroides afectan con mayor frecuencia a los hombres.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de que las hemorroides aparezcan a una edad más temprana. Otra causa común mencionada es el período de embarazo, que puede aumentar la presión en el útero, donde el tamaño del bebé afectará la presión alta.

El sobrepeso o la obesidad también es una de las causas porque aumenta la presión sobre los vasos sanguíneos.

Los síntomas de las hemorroides que pueden sentir quienes las padecen incluyen picazón, dolor, ardor e incluso sangrado al defecar debido al aumento de presión.

Esta sensación incómoda dificultará que quienes la padecen se sienten o realicen sus actividades habituales.

Por ello, Franky pidió a las personas prestar más atención a su alimentación, especialmente consumir mucha fibra, evitando alimentos demasiado picantes o que contengan muchos gases.