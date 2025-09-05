Deebo Samuel de comandantes se burla del debut antes del debut

El Comandantes de Washington se están preparando para revelar Deebo SamuelPero el veterano receptor abierto no está regalando ningún secreto sobre cómo se usará.

Hablando en la instalación de práctica del equipo el 4 de septiembre, se le preguntó a Samuel qué pueden esperar de él en la ofensiva de Kliff Kingsbury. Su respuesta fue tan corta como intrigante: «una en punto. Domingo. Verás», Le dijo a los periodistas.

Esa breve respuesta no reveló mucho, pero aumentó la anticipación de su tan esperado debut. Samuel ha sido objeto de una inmensa anticipación desde que Washington lo adquirió del San Francisco 49ersCon los fanáticos y los medios de comunicación debatiendo si se presentará más como un receptor tradicional, un arma de gadget o una mezcla de ambos.

Sus palabras crípticas sugieren que la respuesta no se revelará hasta que los comandantes abran su temporada contra el Gigantes de Nueva York.

Los comandantes de Washington mantienen los planes cerca

Los comandantes han hecho todo lo posible para mantener su enfoque ofensivo en secreto, pero les dieron a los fanáticos una muestra de lo que podría estar en la tienda durante la pretemporada cuando Samuel se vistió y jugó para el segundo juego de Washington contra el Bengals.

El Washington Post Señaló que Samuel jugó con moderación en la pretemporada, un movimiento diseñado para ocultar cómo Kingsbury planea integrarlo. Kingsbury ha hecho parte del secreto del plan, eligiendo mantener el papel de Samuel oculto hasta que el abridor en lugar de revelar las arrugas en la charla de pretemporada.

El ex esquinero de Washington, Fred Smoot, explicó por qué Samuel es una adición tan valiosa, que dice Comandantes.com el 1 de septiembre que el recipiente prosperará gracias a la atención defensiva Terry McLaur comandos.

«Si soy alguien en esta lista emocionado de ver a Terry además Jayden DanielsEs Deebo Samuel Sr. «, dijo Smoot.» Deebo se beneficiará de eso y florecerá de eso «.

Kingsbury ha sugerido que Samuel se usará en un papel más definido que en San Francisco, donde a menudo se estiraba delgado como una opción híbrida. La expectativa es que pasará más tiempo como un verdadero receptor abierto, con su capacidad apresurada disponible como una arruga cuando sea necesario.

Lo que Samuel trae a la ofensiva

Con Samuel capaz de alinearse en todo el campo, la ofensiva de Washington gana una nueva capa de imprevisibilidad. Como Hogs Haven Observado, esa flexibilidad podría traducirse en más espacio para que McLaurin y Ekeler funcionen.

Para Daniels, tener a Samuel en el campo significa un jugador adicional que puede cambiar un juego en cualquier jugada. En lugar de confiar casi exclusivamente en McLaurin, el mariscal de campo novato ahora tiene múltiples objetivos probados, lo que hace que la ofensiva sea menos predecible y, a su vez, más dinámica.

Washington se dirige a la temporada 2025 con aspiraciones legítimas de playoffs. El Washington Post Incluso identificó a Daniels como un candidato MVP de caballos oscuros en su vista previa de la temporada, citando la lista mejorada a su alrededor. La adición de Samuel es una razón significativa para ese optimismo, ya que les da a los comandantes el tipo de arma que obliga a las defensas a ajustarse.

La pregunta más grande que cuelga sobre Samuel no es talento: es durabilidad. Las lesiones han sido un tema a lo largo de la carrera de Samuel, y Washington necesitará administrar cuidadosamente su carga de trabajo para mantenerlo disponible. Si se mantiene saludable, su debut podría marcar el comienzo de una temporada que continuará redefiniendo las expectativas para los comandantes. Si no, esa emoción puede resultar fugaz.

De cualquier manera, el mensaje de Samuel fue claro: los fanáticos no tendrán que esperar mucho para averiguarlo.