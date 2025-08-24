Dee Winters de 49ers habla sobre reemplazar a Dre Greenlaw

Dee Winters buscará reemplazar a Dre Greenlaw como el apoyador inicial para el San Francisco 49ers. Además, la oficina principal del equipo le dio a Winters un voto de confianza al no traer un reemplazo y dejarlo tener una pista para tomar el trabajo y correr con él.

Winters apareció en 95.7 El «Willard and Dibs» del juego y compartió sus pensamientos sobre los 49ers que tienen fe en él para ser el reemplazo de Greenlaw después de que el jugador de 28 años se fue como un agente libre sin restricciones para unirse al Broncos de Denver.

«Creo que después de poner un poco de película en cinta el año pasado, creo que eso dio [49ers general manager John Lynch] y [49ers head coach Kyle Shanahan] Al cierta confianza para creer en mí y simplemente darme la oportunidad ”, dijo Winters.

«Entonces, cuando escuché que Dre se iba, simplemente lo tomé como era e intenté hacerlo mi mejor temporada baja posible, ven aquí, mejore y ayude a mis compañeros de equipo».

Fred Warner de 49ers desempeña el papel de mentor

Winters llegó al Área de la Bahía como una selección de sexta ronda, y en sus dos primeras temporadas, ha visto lo que se necesita para tener éxito como un apoyador inicial en el NFL. El destacado de los 49ers también acreditó la tutoría de Warner por ayudarlo a prepararse para participar en un papel más importante junto con el jugador de 28 años.

«Me permite jugar un poco más rápido», agregó Winters. «Jugó este juego durante mucho tiempo, y lo ha visto todo en este punto. Entonces, cada vez que está en el juego, da alertas. Y probablemente el 95 por ciento del tiempo, tiene razón, ya sea que se ejecute o pase. Así que solo tener ese veterinario en el equipo, ese tipo ha sido muy útil para mí en la sala de apoyadores con seguridad «.

Dee Winters habla de jugar junto a Fred Warner

La temporada pasada, Winters apareció en 15 juegos para la defensa de San Francisco, registrando 44 tacleadas totales y cuatro pases defendidos. Si los 49ers optaron por no buscar un reemplazo de Greenlaw, es porque, como dijo Winters, aprovechó el tiempo de juego para convertirse en uno de los apoyadores iniciales para comenzar esta temporada.

El jugador de 24 años se deslizará en la unidad de apoyador titular junto al veterano Fred Warner. En la misma entrevista de «Willard and Dibs», el producto TCU describió lo que se necesita para jugar junto a Warner.

«Creo que solo necesitas traer fisicalidad y poder hacer tu trabajo», dijo Winters. «Si puedes manejar esas dos cosas, creo que el emparejamiento siempre está bien. Creo que eso es lo que a él Y Dre lo había hecho, y eso fue realmente bueno.

«Dre iba a ser muy físico, e iba a hacer su trabajo, y complementa a ambos apoyadores si haces eso. Creo que, como dije, si tienes esas dos cosas y comunicación, ustedes dos pueden recorrer mucho. Por lo tanto, muy emocionados por esta oportunidad de seguir construyendo química con él y asumir esta temporada».

Habrá dolores de crecimiento como los dos construyen química, pero Winters ha dicho Todas las cosas correctas Para demostrar que está listo para intervenir junto a Warner y convertirse en el próximo dúo del apoyador de los 49ers.