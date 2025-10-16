Dedicada a los hombres, carrera benéfica musulmana en Londres es criticada como misógina

LondresVIVA – musulmán Carrera benéficaque se llevó a cabo el domingo 12 de octubre de 2025 en el Victoria Park ubicado en Tower Hamlets, Londres, generó críticas de un ministro del gobierno, luego de la organización del evento. correr para la recaudación de fondos prohíbe la participación de mujeres y niñas mayores de 12 años (adultas).

Lea también: La ley que prohíbe abandonar las oraciones del viernes sin un motivo justificado por la Sharia



El East London Mosque Trust está celebrando su duodécima carrera benéfica musulmana anual con un evento de 5 km que reúne a más de 40 organizaciones benéficas y grupos comunitarios. El evento se anunció como una actividad inclusiva «abierta a hombres, niños de todas las edades y niñas menores de 12 años».

«…pero todos son bienvenidos al parque para animar a los corredores», según el sitio web de la organización.

Los críticos criticaron la cobertura de los medios que calificaron de «misógina» la organización benéfica para hombres del East London Mosque Trust, destacando una carrera que dice ser una actividad pública pero que en realidad es sólo para un género.

Lea también: ¡Qué vergüenza! Captan al hijo del exalcalde de Cirebon quitándose los zapatos en una mezquita





La carrera benéfica musulmana de Londres fue criticada por prohibir la participación de mujeres adultas

Hablando en la radio LBC, el Secretario de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local del Reino Unido, Steve Reed, dijo que estaba «horrorizado» al ver estos informes y tan horrorizado como todos los demás.

Lea también: La policía de Londres arresta a cientos de partidarios de la Acción Palestina



«Es completamente inaceptable que a las mujeres se les prohíba hacer jogging en espacios públicos, mientras que a los hombres se les permite hacerlo afuera», afirmó, según informó The Guardian, el jueves 16 de octubre de 2025.

La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos está evaluando si East London Mosque Trust violó la Ley de Igualdad de 2010 para determinar si su intervención fue apropiada.

«Ahora que tenemos organismos de control de la igualdad, estoy seguro de que estarán al tanto de este caso. Ha recibido mucha publicidad, y con razón, y determinarán si ha habido una violación de la ley o el reglamento, y luego estoy seguro de que se impondrán las sanciones correspondientes. Pero cuando se trata de mí, estoy horrorizado», dijo Reed.

Y añadió: «No queremos una situación en este país en la que a los hombres se les permita hacer cosas que luego están prohibidas a las mujeres. No podemos tolerar eso».

Un portavoz de la comisión dijo: «La EHRC recibe quejas cada semana sobre supuestas actividades ilegales contrarias a la Ley de Igualdad de 2010. Consideramos cada queja cuidadosamente y tomamos las medidas adecuadas».

‘La ley inglesa, no la Sharia’

Estación de noticias de derecha GB Noticias dijo que el evento era un «evento familiar falso e inclusivo», y el presentador Martin Daubney afirmó: «Los organizadores musulmanes del evento discreparon con que las mujeres salieran a trotar» y preguntó por qué los musulmanes tenían «miedo, vergüenza o restringían la participación de las mujeres en el deporte».

«Esta es la ley británica, no la Sharia», añadió, haciéndose eco de muchos comentarios similares en las redes sociales.

La Red de Mujeres Musulmanas del Reino Unido (MWNUK) también expresó su preocupación por el evento y dijo que los organizadores «deberían tomar medidas prácticas para dar cabida a las mujeres y las niñas sin comprometer las creencias religiosas».

«Por ejemplo, las mujeres pueden participar iniciando sus carreras en horarios diferentes o en grupos separados», dijo la organización en un comunicado.

El director ejecutivo de MWNUK, Shaista Gohir, añadió: “Esos ajustes serían fáciles y demostrarían un compromiso con la inclusión, evitando al mismo tiempo reforzar los estereotipos negativos sobre los musulmanes.

«Cabe señalar que durante la peregrinación a La Meca, hombres y mujeres suelen estar muy juntos, mucho más cerca que durante las carreras benéficas».

El Ayuntamiento de Tower Hamlets dijo que se había puesto en contacto con el partido mezquita solicitar aclaraciones inmediatas tras los informes sobre restricciones de edad y género. «Estamos totalmente comprometidos a garantizar que las actividades recreativas y deportivas en Tower Hamlets sean inclusivas y accesibles», dijo un portavoz a la Sociedad Civil.

Aclaración de la Agencia de Caridad de la Mezquita

En respuesta a las críticas, un portavoz de la Mezquita del Este de Londres dijo que tenía un «compromiso de larga data de apoyar a las mujeres y las niñas» y animó a «las niñas a participar en actividades deportivas».

«Muchas mujeres musulmanas de nuestra comunidad participan activamente en eventos deportivos, incluidas carreras de botes, ciclismo, caminatas y maratones, así como en diversos desafíos deportivos para recaudar fondos para obras de caridad», dijeron a Sociedad Civil.

«Seguimos comprometidos a escuchar las necesidades de nuestra comunidad y garantizar que nuestros programas sirvan a todos».

El portavoz añadió que el Centro Maryam, que forma parte de la mezquita, fue una de las primeras instalaciones para mujeres construidas expresamente en el Reino Unido cuando se inauguró hace más de una década.

«Aprovechando nuestra rica herencia y nuestra fuerte tradición de apoyar a todos los niveles de la sociedad, incluidas las mujeres, la Mezquita del Este de Londres lanzará un nuevo centro de fitness y bienestar para mujeres en noviembre, fortaleciendo aún más nuestro apoyo a la salud y el empoderamiento de las mujeres», dijeron.

«Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: fomentar la fe, la prosperidad y el bien social para todos en nuestra comunidad».