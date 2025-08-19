Dedi Mulyadi se considera malo sobre la disponibilidad de trabajos en West Java

Yakarta, Viva – Gobernador Java Occidental, Dedi mulyadi considerado malo en la creación de disponibilidad trabajos. Según los resultados de la Encuesta de Investigación y Desarrollo de Kompas, hasta el 57.6 por ciento de la comunidad consideró malo.

Leer también: Dedi Mulyadi disculpa el bienestar no exitoso de los ciudadanos de Java Occidental: ¡este es un gran pecado!



Mientras tanto, el 7.3 por ciento juzgó muy mal, mientras que el 33.4 por ciento de los encuestados declaró que eran buenos para ser muy buenos.

No solo en el aspecto de la disponibilidad de empleos, la comunidad también se siente insatisfecha con el desempeño de Dedi Mulyadi al superar pobreza En West Java.

Leer también: Cirebon Un aumenta el 1,000 por ciento, Dedi Mulyadi: la revocación de las reglas se aplica 2026





Ilustración de trabajo con un salario de dos dígitos

Hasta el 60,4 por ciento de las personas no están satisfechas con Dedi Mulyadi para superar la pobreza. Luego, el 48.8 por ciento no estaba satisfecho con el desempeño de la asistencia directa para el bienestar de la comunidad.

Leer también: Puan destacó el caso del VIH que se elevaba drásticamente en Java Occidental, pidiéndole al gobierno que se mueva rápidamente



Hasta el 44.8 por ciento de la comunidad consideró que Dedi Mulyadi tuvo que resolver el problema urgente relacionado con la provisión de empleo. En el sector de infraestructura, el 30.8 por ciento de la comunidad declaró que Dedi Mulyadi tuvo que reparar inmediatamente las carreteras dañadas.

Hasta el 27.9 por ciento del público también consideró que los problemas de alimentos básicos deben resolverse inmediatamente por Dedi Mulyadi.

Por otro lado, hasta el 47.9 por ciento de la comunidad dijo que estaba muy satisfecho de San 49.3 expresó satisfacción con el desempeño de Dedi Mulyadi para liderar a West Java.

Para obtener información, la encuesta realizada a través de entrevistas cara a cara se llevó a cabo del 1 al 5 de julio de 2025.



Ilustración de nuevo trabajo

Un total de 400 encuestados fueron seleccionados aleatoriamente utilizando un método cupolar multinivel sistemático en la provincia de Java Occidental. Nivel de confianza del 95 por ciento con investigación de ‘margen de error’ +/- 4.9 por ciento.