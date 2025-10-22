Dedi Mulyadi revela que el presupuesto regional de Java Occidental ha disminuido, pero los costos de desarrollo han aumentado en comparación con el año pasado

Jacarta – Gobernador Java Occidental Dedi Mulyadi reveló que, además de comparar datos sobre fondos depositados por valor de 4,1 billones de IDR, también transmitió la cuestión de la gestión financiera regional de Java Occidental al Ministerio del Interior, en el centro de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Dedi Mulyadi amenaza con despedir a los funcionarios que ocultan depósitos de Java Occidental



Dedi dijo que transmitirá al Ministerio del Interior que los gastos de capital para el desarrollo de la región de Java Occidental aumentarán en 2026.

«Hoy presentaremos una presentación sobre la gestión financiera regional en Java Occidental y transmitiremos que los gastos de capital con fines de desarrollo han aumentado casi un 1000 por ciento en comparación con el presupuesto del año pasado», dijo Dedi, en el Ministerio del Interior, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Dedi Mulyadi bromea sobre Rp. 4,1 billones en fondos: si hay suficiente en BI, puedo retirarlo





Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

Mientras tanto, Dedi reveló que aunque los costos de compra habían aumentado, el Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) El gobierno provincial de Java Occidental experimentó un declive.

Lea también: En respuesta a Purbaya, Dedi Mulyadi enfatizó que no hay billones de fondos en los bancos.



«Aunque el presupuesto ha disminuido, el año pasado fue de 37 T de IDR, ahora es sólo de 31 T de IDR», explicó Dedi.

Luego Dedi dio un ejemplo sobre la asignación para la construcción de carreteras. El año pasado requirió fondos por valor de 400 mil millones de IDR, pero el próximo año aumentará de 3,5 a 4 billones de IDR.

Al respecto, Dedi explicará las estrategias apropiadas de gestión financiera y de gastos al Ministerio del Interior.

«Como ejemplo ilustrativo de la asignación de carreteras, antes era sólo de 400.000 millones de IDR, hoy podemos llegar a 3,5-4 T de IDR. Por lo tanto, transmitiremos la estrategia que estamos implementando, cómo gestionar las finanzas regionales, gastar adecuadamente y hoy informaremos al Ministro del Interior», enfatizó Dedi.

Para su información, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, destacó anteriormente la lenta realización del gasto del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) hasta el tercer trimestre de 2025 debido a la acumulación de dinero del Gobierno Regional en los bancos.

Purbaya también mencionó que hay 15 gobiernos regionales que tienen el mayor ahorro de fondos regionales en los bancos.

Se afirmó que el total de fondos regionales depositados en bancos alcanzó los 234 billones de rupias. De los 15 gobiernos regionales, se sabe que el Gobierno Provincial de Java Occidental ocupa el quinto lugar con 4,1 billones de rupias, mientras que en primer lugar está la provincia de Yakarta con 14,6 billones de rupias.

tvOnenews/AR Safira