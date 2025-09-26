Dedi Mulyadi regresó a los funcionarios de Boyong Purwakarta, el Secretario ahora está oficialmente al gobierno provincial de Java Occidental

Purwakarta, Viva – Fenómeno «bedol«Desde Purwakarta hasta Java Occidental continúa nuevamente. Después de que antes docenas de funcionarios del gobierno de la Regencia de Purwakarta fueron llevados al nivel provincial, ahora es el turno del Secretario Regional (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha, se unió oficialmente al gobierno provincial de Java Occidental.

Este paso fue llevado directamente por el gobernador de West Java, Dedi mulyadique tiene un vínculo cercano con Purwakarta. Antes de servir como gobernador de Java Occidental, Dedi había servido como regente de Purwakarta durante dos períodos y se sabía que estaba muy familiarizado con la burocracia y los funcionarios en el área.

El regente de Purwakarta, Saepul Bahri binzein, expresó un gran aprecio a Norman por la dedicación que se había dado hasta ahora.

Purwakarta Regent Saepul Bahri Binzein cuando libera al Secretario Regional de Purwakarta, Norman Nugraha Foto : Entre/ho-pemkab purwakarta

«Gracias porque Pak Norman siempre que haya dedicado toda la energía, los pensamientos, el tiempo y el corazón para el viaje del desarrollo de Purwakarta», dijo.

Norman, quien se desempeñó como secretario desde el 28 de septiembre de 2022, fue inaugurado oficialmente el 25 de septiembre de 2025 como jefe de la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos (BPKAD) de la provincia de Java Occidental.

El regente evaluó que esta nueva posición no es solo un fideicomiso, sino también un gran mandato que debe llevarse a cabo en serio.

«Por supuesto, hay muchos objetivos en el futuro, que deben hacerse en un nuevo lugar. Esperemos que toda su dedicación y amabilidad pueda ser una inspiración para mejorar el rendimiento y el profesionalismo para el progreso de la región», dijo.

Para llenar la vacante, Saepul nombró a Nina Herlina como la actuación de actuación (actuación) del secretario regional de Purwakarta. La entrega de la posición se llevó a cabo el jueves por la noche (9/25) en el Salón del Gobierno de la Regencia de Purwakarta con la firma de las actas, presenciada directamente por el Regente.

En sus comentarios, Norman agradeció a todas las filas del gobierno de la Regencia de Purwakarta que lo había apoyado durante su mandato. También transmitió una disculpa si hubiera cosas que fueran menos agradables.

Anteriormente, ya había 14 funcionarios de Purwakarta que fueron «traídos» por Dedi Mulyadi al gobierno provincial de Java Occidental. Ahora, con la unión del Secretario Regional, cuanto más fuerte sea la impresión de que Dedi continúa confiando en la gente de Purwakarta para fortalecer su desempeño a nivel provincial. (ENTRE)