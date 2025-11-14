Dedi Mulyadi recuerda sus últimos momentos con el director general de BJB, Yusuf Saadudin, antes de morir

Bandung, VIVA – Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi Transmite un profundo sentimiento de pérdida por el fallecimiento. director presidente PT Java Occidental y Banco de Desarrollo Regional de Banten (Banco BBJ), Yusuf Saadudin, el viernes 14 de noviembre de 2025.

El hombre conocido familiarmente como Kang Dedi Mulyadi (KDM) recordó sus últimos momentos con el fallecido.

«El fallecido dejó mucha bondad. Hace dos días lo conocí en Yakarta. Quién hubiera pensado, ese sería nuestro último encuentro», dijo Dedi Mulyadi, en Bandung, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Dedi también reveló una conmovedora historia hacia el final de su vida: Yusuf ayudó a salvar a una familia en un incidente que no se explicó en detalle.

Para él, esta acción refleja el carácter de Yusuf como una persona generosa, servicial y que siempre pone a los demás en primer lugar.

La partida de Yusuf Saadudin no es sólo una pérdida para el Banco BJB, sino también para el pueblo de Java Occidental que lo conocía como un líder tranquilo, modesto y lleno de integridad.

Anteriormente se informó que el Director Principal del Banco de Desarrollo Regional PT de Java Occidental y Banten (Banco BJB), Yusuf Saadudin morir el viernes por la mañana en el Hospital Mayapada de Bandung.

La repentina partida de una figura que sólo había dirigido el Banco BJB durante siete meses dejó un profundo dolor en su familia, sus compañeros de trabajo y el pueblo de Java Occidental, incluido el Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi.

Yusuf Saadudin fue nombrado oficialmente director general del Banco BJB mediante la Asamblea General Anual de Accionistas (AGMS) en abril de 2025, en sustitución del anterior funcionario, Yuddy Renaldi, que actualmente se enfrentaba a un proceso judicial.

Informe: Cepi Kurnia, tvOne Bandung