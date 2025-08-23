Dedi Mulyadi pidió a todos los hospitales en Sukabumi que fueran auditados después de la muerte de un niño pequeño

Yakarta, Viva – Gobernador de Java Occidental (West Java), Dedi mulyadi servirá auditoría Investigador de hospital en Sukabumi. Esto fue hecho por la cola de la muerte de un niño llamado Raya cuyo cuerpo se cumple gusano.

«Realizaremos una auditoría de investigación para garantizar que no haya negligencia en el manejo de este caso», dijo Dedi Mulyadi a los periodistas, citado el sábado 23 de agosto de 2025.

Dedi Mulyadi también afirmó haber instruido a la Oficina de Salud de Java Occidental para que fuera más proactivo en la administración de un programa de pesaje de pesaje de niños pequeños cada mes en Posyandu y Puskesmas.

«El pesaje mensual debe funcionar de manera óptima para que casos como Raya no vuelvan a ocurrir», dijo.

Como un paso concreto para mejorar los servicios de salud en el área, Dedi Mulyadi también se compromete a colocar médicos especializados en cada Puskesmas en el futuro.

«Queremos que cada Puskesmas pueda proporcionar servicios más completos, incluido el tratamiento temprano de enfermedades infecciosas como los gusanos intestinales», explicó.

Anteriormente informó, un caso trágico antes de un niño pequeño llamado Raya en la aldea de Cianaga, distrito de Kabandungan, Sukabumi Regency, West Java. El niño de cuatro años murió en una condición patética, con el cuerpo lleno de gusanos.

Este incidente de repente invitó a la atención pública después de un video médico que mostró el proceso de manejo de la carretera viral en las redes sociales.

El video fue cargado por el relato de Instagram de la Fundación de la Fundación y mostró cómo el equipo de médicos sacó los gusanos de la nariz, la boca, los genitales, al ano de la víctima. El número de gusanos que se emitió con éxito incluso alcanzó aproximadamente un kilogramo.

El examen médico también encontró que los gusanos que roían el cuerpo de Raya habían sido alojados durante mucho tiempo. De hecho, los huevos de gusano también se encuentran en su cerebro. La condición se sospechaba fuertemente debido al hábito de jugar debajo de la casa de la casa sucia, mezclada con un gallinero.