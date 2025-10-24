Bandung, VIVA – Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi aparentemente todavía siente curiosidad por la declaración del Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa, quien dijo que el Gobierno Provincial de Java Occidental, Purbaya, tenía depósitos por valor de 4,17 billones de IDR.

Purbaya reveló que los datos se obtuvieron del Banco de Indonesia, que reveló que los fondos depositados en cuentas de efectivo regionales alcanzaron los 233 billones de IDR, incluidos los depósitos del gobierno de distrito (Pemkab) de 134,2 billones de IDR, los depósitos del gobierno provincial (Pemprov) de 60,2 billones de IDR y los del gobierno de la ciudad (Pemkot) de 39,5 billones de IDR.

Dedi Mulyadi visitó el viernes 24 de octubre de 2025 la Oficina de la Agencia Suprema de Auditoría (Partido Comunista de China) Representante de Java Occidental en la ciudad de Bandung, para solicitar auditoría en profundidad sobre las acusaciones de que se dice que se han depositado en bancos fondos APBD de Java Occidental por valor de 4,17 billones de IDR.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa

No es un deposito

Dedi explicó que esta medida se tomó en seguimiento de una declaración del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, quien anteriormente afirmó que los fondos se almacenaron en forma de depósitos, lo que, según Dedi, era información incorrecta.

«Los fondos APBD de Java Occidental almacenados en los bancos ascienden a sólo 2,4 billones de IDR, todos ellos en forma de cuentas corrientes como efectivo regional, no depósitos», dijo Dedi Mulyadi de la Oficina de BPK de Java Occidental.

Dedi agregó que los fondos de depósito son propiedad exclusiva de la Agencia Regional de Servicios Públicos (BLUD) y están disponibles, por lo que pueden retirarse en cualquier momento para fines de gasto regional.

«Los intereses se registran como incluidos en los ingresos regionales que provienen de otros ingresos grandes y halal, y no son vinculantes según la ley. También hay una cuenta corriente que se realiza todos los días y realiza pagos todos los días», dijo Dedi.

Dedi aseguró que no se dejarían fondos y que todos se utilizarían para gastos de capital del Gobierno Provincial de Java Occidental hasta finales de año.

También enfatizó la importancia de la transparencia y pidió a BPK, como institución estatal con autoridad para realizar auditorías, que realice una auditoría del flujo de caja del gobierno provincial de Java Occidental y de la gestión financiera regional de Java Occidental.

«Este paso es para mostrar que la gestión del presupuesto del Gobierno Provincial de Java Occidental se lleva a cabo abiertamente y el público puede acceder a ella. De hecho, a menudo presento el presupuesto por partida en cualquier momento. Y esto es parte de la construcción de una relación emocional entre la comunidad y el gobierno como administrador del tesoro regional», dijo Dedi, y agregó que los resultados de esta auditoría se completarán en abril de 2026.