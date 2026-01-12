Dedi Mulyadi no quiere liquidar el proyecto de desarrollo de 2025 si la calidad es mala

Bandung, VIVA – Gobernador Java Occidental Dedi Mulyadi afirmó que llevarían a cabo estrictas auditorías de todos proyecto de desarrollo año fiscal 2025 y amenaza con no realizar pagos completos a los contratistas que produzcan trabajos de baja calidad.

Dedi confirmó que el Gobierno Provincial de Java Occidental tiene una disponibilidad de efectivo de 621 mil millones de rupias para pagar el trabajo de desarrollo restante, pero este pago depende de los resultados de las evaluaciones sobre el terreno.

«El pago de las obras de desarrollo por un valor de 621.000 millones de rupias se realizará después de que el Gobierno Provincial de Java Occidental audite los resultados de las obras. De esta manera se sabrá si la calidad de las obras es muy buena, buena o no buena», dijo Dedi en su declaración en Bandung el domingo.

Destacó la importancia de la rendición de cuentas en el uso del dinero estatal. El ex regente de Purwakarta afirmó que no toleraría trabajos que no cumplieran con las especificaciones.

«Si el trabajo no es bueno, no lo pagaremos todo», afirmó Dedi.

Dedi explicó que la fuente de fondos para el reembolso provendría del Fondo de Asignación General (DAU), así como de los depósitos del impuesto sobre vehículos de motor que van diariamente al tesoro regional.

Apreció la gran conciencia de la población de Java Occidental en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que fortalece directamente la capacidad fiscal de la provincia para financiar infraestructura.

«Gracias a los contribuyentes de vehículos de motor que están entusiasmados con el pago de impuestos», dijo.

En esta ocasión, Dedi también abrió un espacio para la supervisión participativa al invitar a los residentes de Java Occidental a informar directamente sobre la calidad de los proyectos de desarrollo en sus respectivas regiones a través de las redes sociales.

Esta medida se tomó para garantizar un control de calidad objetivo y transparente, de modo que cada rupia de impuestos pagados por el público se devuelva en forma de excelentes instalaciones públicas.

«El pueblo de Java Occidental puede enviar críticas y sugerencias a través de las redes sociales sobre el trabajo de desarrollo. De esta manera, el Gobierno Provincial de Java Occidental puede ejercer control para garantizar resultados de desarrollo de buena calidad», dijo Dedi.

Anteriormente, el Gobierno Provincial de Java Occidental hizo historia en sus 80 años de historia, al dejar un saldo de la Cuenta General de Caja Regional (RKUD) de sólo 500.000 IDR a finales de año, pero hubo un contratista que no pagó 621 IDR en el Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) de 2025.