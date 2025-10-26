Dedi Mulyadi gasta 250 millones de IDR en su bolsillo personal para la nueva oficina demócrata del DPD de Java Occidental, alude a la respuesta de Budi

Bandung, VIVA – Gobernador Java Occidental Dedi Mulyadi Invirtió 250 millones de IDR de su bolsillo personal para mejorar la oficina. DPD Demócrata Java Occidental.

Dedi dijo esto en su discurso en la inauguración de la nueva oficina del DPD Democrático de Java Occidental, en Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Bandung, el domingo 26 de octubre de 2025.

«Como individuo, debido a que el gobernador no puede hacerlo, también participo para el cargo de 250 millones de rupias. Esperemos que no viole la ley», dijo Dedi.

Después de la toma de posesión, admitió que su apoyo de 250 millones de rupias de su bolsillo personal a los demócratas de Java Occidental no era más que una forma de retorno.

Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

Porque el Demócrata de Java Occidental fue uno de los partidos de apoyo, cuando él y Erwan Setiawan se presentaron a la elección de Gobernador y Vicegobernador (Pilgub) de Java Occidental en 2024.

«Solo como individuo, porque el Partido Demócrata es uno de los partidos que ayer participó enapoyo Llegué a ser gobernador», explicó.

Como se sabe, Dedi visitó el 5 de junio de 2024 la antigua oficina del DPD Democrático de Java Occidental en Surapati Core, Cicaheum, ciudad de Bandung.

En ese momento, Dedi fue recibido por el presidente del DPD Democrático de Java Occidental, Anton Sukartono Suratto, junto con la dirección del partido, en el contexto de una relación amistosa y de una exploración de la búsqueda de apoyo antes de la inscripción para las elecciones a gobernador de 2024 en forma del formulario B1 KWK, una carta de recomendación para el apoyo de los partidos políticos a los candidatos principales regionales.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung