Dedi Mulyadi fue apedreado por las masas cuando se acercó a los manifestantes, gritó ‘¡No dispares primero!’

Bandung, Viva – Gobernador de Java Occidental Dedi mulyadi Bajar inmediatamente calmando a las masas incorporadas en la demostración del taxista combinado de la motocicleta (ojol) y estudiantes frente al edificio DPRD de Java OccidentalBandung City, viernes 29 de agosto de 2025, noche.

Dedi había llegado anteriormente alrededor de las 19.30 WIB con la escolta de los funcionarios de Tni-Polri y las filas del gobierno provincial de Java Occidental. En cargas en las redes sociales, @ dedimulyadi71 El viernes, el hombre que conoce familiarmente alias KDM Kang Dedi Mulyadi pidió a los manifestantes que mantuvieran la situación propicio.

En lugar de obtener una buena respuesta de los manifestantes, el ex regente de Purwakarta incluso fue gritado a una «revolución» por los manifestantes. No solo eso, las masas también gritaron a KDM para que ‘no dispares primero’.



El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, se reunió con un manifestante en la ciudad de Bandung

Las masas se refirieron a la llegada de Dedi Mulyadi, quien fue atendido de cerca por el aparato y su asistente con el centro de atención de la cámara en medio de los disturbios de la demostración.

Al caminar para encontrarse con las masas, el KDM que frotó la pasta de dientes debajo del bolsillo de los ojos no estaba separada del objetivo de la ira masiva, hasta que los manifestantes la golpearon por una botella de agua mineral, que luego estaba rápidamente en el aparato.

La situación en el lugar estaba caliente y estuvo involucrada en empujarse unos a otros hasta que finalmente el KDM fue evacuado por las fuerzas de seguridad en el edificio DPRD de Java Occidental.

En la siguiente carga, KDM capturó el momento con una serie de manifestantes y les pidió que no quemieran el icónico edificio del estado.

«Este soy yo con mi comunidad, la gente de West Java. Hoy se quejan, muchos de ellos se quejan. Pido no tocar el Sate de Gedung, siempre haré justicia por todos ustedes», dijo KDM

Anteriormente, las masas quemaron un edificio de activos perteneciente a la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio (MPR) frente al edificio DPRD de Java Occidental, Bandung City, viernes 29 de agosto de 2025.

Basado en el monitoreo en la ubicación, la masa de la acción inicialmente arrojó el edificio DPRD de Java Occidental con piedras, petardos, al bombardeo de Molotov. El lanzamiento también fue dirigido a una casa al otro lado del edificio del consejo, precisamente en Jalan Diponegoro, Bandung City.

El edificio que una vez funcionó como la residencia oficial del vicegobernador de Java Occidental en la era del gobernador Nuriana fue incendiado después de que el frente fue golpeado por el lanzamiento de Molotov hasta que el fuego se extendió por dentro.

El jefe de la Oficina de Liderazgo y Administración Provincial de Java Occidental (ADPIM), Akhmad Taufiqurrahman, confirmó que el edificio era un activo propiedad del MPR RI. «Ese es el activo del edificio MPR indonesio», dijo Akhmad cuando se confirmó.