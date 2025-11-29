Dedi Mulyadi está furioso por la reconversión de la plantación de té de Pangalengan, en alusión al accionar de personas con dinero

BandungVIVA – Emocionante transferencia de tierra plantación té en zonas agrícolas por un grupo de personas en PangalenganBandung Regency, ha recibido mucha atención. Gobernador de Java Occidental, Dedi MulyadiTambién se pronunció sobre este tema.

Lea también: El tren ‘Kilat Pajajaran’ realiza un viaje de 1,5 horas entre Yakarta y Bandung y se convierte en competidor ¿Whoosh?



Según Dedi, el acto de talar plantas de té y cambiar la función de la tierra no sólo viola la planificación espacial, sino que también tiene un elemento criminal y es perjudicial para el PT Perusahaan Agrícola (PTPN) como administrador.

Las pérdidas estatales debido a esta acción se estimaron en 135 mil millones de IDR, y la superficie de tierras de té dañadas alcanzó las 160 hectáreas.

Lea también: ¡Quita el pie del IDX! El grupo Sampoerna vende más de 1 billón de acciones



«Esto significa que la tala de té ha dañado las finanzas de la empresa y de las empresas estatales por valor de 135 mil millones. La destrucción no es sólo un aspecto criminal, sino que también tiene un aspecto criminal de corrupción porque daña las finanzas de las empresas estatales y las finanzas de las empresas estatales son finanzas estatales», dijo Dedi, el sábado 29 de noviembre de 2025.



El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, es el inspector de la ceremonia de Harkitnas 2025

Lea también: ¡Reveló! Así engañó Rizki a las víctimas cuando era estafador en Camboya



Dedi transmitió planes para replantar la tierra dañada. Sin embargo, según él, los esfuerzos de recuperación requieren un gran presupuesto, en concreto unos 35.000 millones de euros.

«Acabo de consultar con el jefe del departamento de plantaciones, porque voy a replantar para plantar más té, ¿cuánto cuesta 160 hectáreas? Rp35 mil millones», dijo.

Además, Dedi dijo que hubo acusaciones de que la acción de conversión de tierras fue planeada por partidos con capital fuerte que movilizaron a los residentes locales para talar plantas de té y reemplazarlas con plantas de hortalizas.

«Esto es lo que debe ser el foco y según información del Jefe del Servicio de Plantaciones, hay gente que tiene dinero», subrayó.

Dedi recordó que el impacto no se produjo sólo en forma de pérdidas económicas. Daños a la tierra plantación de té en la zona de Bandung Sur también puede provocar un gran riesgo de desastre porque la zona es propensa a cambios en el uso de la tierra.

«El desastre causado por el cambio en la asignación de plantaciones fue muy grave en Bandung», dijo.

En cuanto al grupo sospechoso de estar detrás de la destrucción de la plantación de té, Dedi dejó que los investigadores lo revelaran.

Aun así, aseguró que continuará dando seguimiento al proceso legal hasta su culminación, considerando que las pérdidas estatales son muy cuantiosas y el impacto al medio ambiente se sentirá en el largo plazo.