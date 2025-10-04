Dedi Mulyadi emitió las donaciones de residentes de ASN Circular y West Java Rp1,000 por día

Bandung, Viva – Gobernador de Java Occidental, Dedi mulyadi (KDM) emitió una circular al aparato civil estatal (ASN), estudiantes escolares, a la comunidad para donar Rp1,000 por día.

Leer también: El criterio para los empleados decentes del gobierno provincial de Java Occidental para ser anunciados por Dedi Mulyadi a través de las redes sociales todos los meses



Circular con número 149/PMD.03.04/kesra sobre Movimiento Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) o un movimiento conjunto Mil Dault, dirigido a los regentes y alcaldesJava OccidentalJefe de OPD, desde provincias hasta ciudades y regencias, así como todas las oficinas regionales del Ministerio de Religión en Java Occidental.

La circular realizada el 1 de octubre de 2025 se refiere al número de regulación gubernamental 39 de 2012 con respecto a la implementación del bienestar social de que la comunidad tiene un papel en mejorar el bienestar de la comunidad a través de los valores nobles de la cultura de la nación, la solidaridad social y la sabiduría local.

Leer también: Dedi Mulyadi anunciará a los empleados del gobierno provincial de Java Occidental todos los meses en las redes sociales



En relación con esto, para aumentar la solidaridad social en la vida de las personas, la nación y el estado. Además de un esfuerzo por fortalecer el cumplimiento de los derechos básicos de la comunidad en los campos de la educación y la salud que aún están limitados por un presupuesto y acceso limitados.



Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi al margen de una reunión con la Comisión II del Parlamento Indonesio Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Leer también: Labkesda descarga las causas del envenenamiento de MBG en West Bandung, este es el culpable



El Gobierno Provincial de Java Occidental inició el programa participativo de este movimiento basado en la cooperación mutua, así como la sabiduría local y el cuidado, Silih Asih y Silih Asuh. Este movimiento se convierte en un contenedor donación El público es oficial para responder las necesidades de la comunidad que es emergente y urgente en una escala limitada en los campos de la educación y la salud.

«A través de este movimiento Poe Ibu Releongan, apelamos e invitamos a cada individuo ASN, estudiantes escolares y miembros de la comunidad a dejar de lado Rp 1,000 por día como una forma de solidaridad social y marketing social», escribió Dedi.

«El principio de implementación es de la comunidad, por parte de la comunidad y para la comunidad, hacia la realización de una visión especial de Java Occidental». Dijo

El alcance del movimiento incluye el entorno del gobierno provincial de Java Occidental, el gobierno y el gobierno de la ciudad y otras agencias gubernamentales y el sector privado. En el entorno de la escuela primaria y media y en el entorno RT y RW.

El Fondo del Movimiento Poe Mother Releongan, recopilado a través de una cuenta especial creada por adelantado por cada agencia/entorno escolar/comunitario a través del banco BJB con las disposiciones del nombre de la cuenta: #Rereongan Poe Ibu #Name of Agences/Schools/Community Elements.