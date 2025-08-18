Dedi Mulyadi disculpa el bienestar no exitoso de los ciudadanos de Java Occidental: ¡este es un gran pecado!

Yakarta, Viva – Gobernador Java Occidental, Dedi mulyadi Entregando una disculpa por no poder prosperar a la gente entera de West Java (West Java).

Dedi transmitió la disculpa, especialmente a la comunidad o niños que no asistieron a la escuela o continuaron educación Debido a las limitaciones de costos.

Según Dedi, la dificultad del acceso a la educación que enfrenta la gente de West Java es Gran pecado que deben ser nacidos juntos.

«En nombre del Gobierno Provincial de Java Occidental, transmito una disculpa a los ciudadanos de Java Occidental Si todavía hay niños que no asisten a la escuela, todavía hay muchos que no pueden continuar con la escuela secundaria de secundaria porque no tienen uniformes, todavía se abandonan la escuela debido a los costos. Este es un gran pecado que debemos soportar juntos, no debe suceder», Dedi Mulyadi dijo en agosto de 1825.

En esa ocasión, Dedi Mulyadi también transmitió una disculpa al pueblo de Java Occidental que se vieron limitados por el problema servicios de salud.

Por ejemplo, dijo, los residentes que se vieron obligados a regresar del hospital porque no estaban cubiertos por BPJS Health, no pudieron ingresar al hospital porque tenían atrasos en las contribuciones de BPJS, o aquellos que no tenían alimentos para sus familias porque él, como la columna vertebral, tuvo que ser tratado en el hospital.

«Este país debe estar presente», dijo Dedi Mulyadi.

Por lo tanto, Dedi invitó a todos los funcionarios gubernamentales de RT, RW, Village Heads, Camats y los alcaldes para hacer que los servicios se abran a la comunidad.

«En todos los aparatos, hagamos que los servicios se abran a la comunidad, para que las personas puedan quejarse de lo que experimentan. Si nos movemos colectivamente, se resolverán las articulaciones del sufrimiento», dijo Dedi.

Dedi también recordó a los líderes a su país a cargo de continuar la independencia confiado por los antepasados de esta nación que sacrificó su sangre, lágrimas, su familia, incluso su vida, solo para declarar una Indonesia independiente.

«Hoy serán felices, si este país se maneja bien. Pero si no, llorarán con tristeza y dolor. Esperemos que todos nosotros, incluido yo mismo, nos convertimos en seres humanos. Que esta posición no sea herencia, sino el depósito que debe manejarse perfectamente para las personas», dijo Dedi. (Hormiga)