Dedi Mulyadi Dice Que No Hay Presupuesto Regional De Java Occidental Incautado IDR 4,1 Billones Después De Verificar Con BI

Bandung, VIVA – Gobernador Java Occidental Dedi Mulyadi mencionar Banco Indonesia a quien acudió le había explicado no o no APBD Java Occidental depositó 4,1 billones de IDR en forma de depósitos en la tesorería del Gobierno Provincial de Java Occidental.

Lea también: El Ministro de Defensa y el comandante del TNI responden a los planes de comprar helicópteros Black Hawk de EE. UU.



«Antes era del Ministerio del Interior. Hemos terminado de recibir una explicación del Banco de Indonesia. El Banco de Indonesia es el banco central, por lo que no debería haber preguntas ni declaraciones incorrectas. Entonces, hay 4,1 billones de rupias en depósitos», dijo Dedi en un comunicado en Bandung, el miércoles.

De la explicación del Banco de Indonesia, dijo Dedi, resulta que el banco central registró que había fondos en el tesoro regional por valor de 3,8 billones de rupias en forma de cuentas corrientes que llegaron el 30 de septiembre de 2025.

Lea también: El Ministro De Finanzas Purbaya Aumentará Las Tarifas De Salud De BPJS Si Esto Sucede





Sentado sobre la disputa entre el Ministro de Finanzas Purbaya y Dedi Mulyadi

Luego también se registró que hay otros fondos que son depósitos de la Agencia Regional de Servicios Públicos (BLUD) que se gestionan de forma independiente fuera de la tesorería del Gobierno Provincial de Java Occidental.

Lea también: El Museo del Louvre reabre tras el robo de la colección de joyas de Napoleón



«Lo que está disponible es el informe financiero al 30 de septiembre, hay fondos almacenados en el tesoro regional en forma de depósitos a la vista por un valor de 3,8 billones de rupias. El resto son depósitos BLUD fuera del tesoro regional que es la autoridad de cada BLUD», dijo.

La Rp. Actualmente se confirma que los 3,8 billones registrados el 30 de septiembre, afirmó Dedi, se han utilizado para financiar una serie de proyectos de desarrollo, viajes oficiales y costes operativos.

«Hoy se han utilizado 3,8 billones de rupias para pagar proyectos, salarios de empleados, gastos de viaje oficiales, pagar electricidad, agua y empleados subcontratados», dijo.

A partir de la explicación de BI, Dedi dijo que puede confirmar que la acusación de que el Gobierno Provincial de Java Occidental es una de las regiones que depositan fondos en forma de depósitos es refutada.

«No hay depósito ni almacenamiento del dinero del gobierno provincial en depósitos para cobrar intereses. Ninguno», dijo.

Cuando se le preguntó por qué los datos del 30 de septiembre aún se presentaban en la presentación del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, en la Reunión Regional de Coordinación del Control de la Inflación con el Ministerio del Interior, el lunes 20 de octubre, no respondió y sólo dijo una palabra: «Así es como es».

Sin embargo, su partido asegura que la situación de efectivo regional del Gobierno Provincial de Java Occidental continúa moviéndose de acuerdo con las necesidades de gasto regional, y la cantidad fluctúa por día.