Dedi Mulyadi anunciará a los empleados del gobierno provincial de Java Occidental todos los meses en las redes sociales

Bandung, Viva – Gobernador de Java Occidental Dedi mulyadi anunciará oficial Lreado en el gobierno del gobierno provincial de Java Occidental, a través de las redes sociales todos los meses.

Leer también: Dedi Mulyadi regresó a los funcionarios de Boyong Purwakarta, el Secretario ahora está oficialmente al gobierno provincial de Java Occidental



Las más reormignas de los empleados en cuestión, dijo Kang Dedi Mulyadi (KDM), se refieren al nivel de asistencia o asistencia, al desempeño cada mes.

«Cada mes puede ver. Los empleados con bajos niveles de asistencia y un bajo rendimiento se anunciarán en las redes sociales», dijo Dedi después de la dirección de ASN en el edificio Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, el jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: Los terribles segundos de las minas de Freeport para hacer que los trabajadores desaparezcan al instante



Según KDM, el anuncio de la mayoría de los oficiales perezoso En esto, las redes sociales están destinadas al rendimiento de los empleados, y se llevará a cabo a partir del 1 de noviembre de 2025 «Sí, a las personas se les paga, debe haber productos. Si no hay productos, ¿qué está haciendo?»

Más tarde, dijo Dedi, su partido realizará una evaluación incluso a la reducción a los empleados que se consideran improductivos y distribuidos a otros campos.

Leer también: Dedi Mulyadi es responsable de los costos de mantenimiento para las víctimas de la Asamblea Taklim colapsada en Bogor



«Es por eso que los empleados posteriores … no todos son necesarios en el espacio de trabajo de una oficina. Más tarde se asignarán a algunos a las escuelas para convertirse en personal administrativo», dijo.

Con respecto a los indicadores, Dedi se aseguró de que hubiera, y se apartaría de la estandarización de los logros de rendimiento de cada unidad de trabajo. «Hay una estandarización del rendimiento», dijo.

Además, Dedi dijo que su partido también impondría recompensa y castigo en el futuro, incluso para detenerse.

«Desempeñado. Hoy se puede preguntar, más de 20 personas han sido despedidas, pero no se anuncia», agregó.