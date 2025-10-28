Dedi Mulyadi anuncia cuentas de efectivo regionales a través de las redes sociales todos los días

Bandung, VIVA – Gobernador Java Occidental Dedi Mulyadi Detalló que a partir de este lunes se dará a conocer cuenta qué Asuntos Generales Regionales (RKUD) sean conocidos periódicamente por el público a través de las cuentas de las redes sociales, lo que, según dijo, tiene como objetivo fomentar la apertura y la transparencia de la información.

«Así es (se publicará todos los días)», dijo Dedi en un breve mensaje a los periodistas en Bandung, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Dedi dijo que este paso fue iniciado por su partido cuando la cuestión de la deposición de efectivo regional en forma de depósitos fue ampliamente discutida en los medios. Y la semana pasada, Dedi abrió una posición en RKUD en el Banco BJB por valor de 2,4 billones de rupias.

Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

«¿Por qué se hace esto? Para dar una explicación al público de que el gasto del gobierno regional de la provincia de Java Occidental se lleva a cabo abiertamente y el público puede acceder a él», dijo.

Dedi dijo, apertura presupuesto lo había hecho cuando sirvió como Regente de Purwakarta durante dos mandatos y afirmó que lo volvería a llevar a cabo cuando dirigiera Java Occidental.

«De hecho, a menudo siempre transmito el presupuesto por partida», dijo.

Esta tarde, Dedi subió a través de un vídeo la última posición de RKUD de la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos de Java Occidental (BPKAD), que informó detalles hasta la rupia más pequeña, desde el lado de los ingresos registró depósitos de impuestos sobre los cigarrillos en el tercer trimestre de alrededor de 935.800 millones de IDR.

Luego, la fuente de ingresos está dominada por el sector PAD, que proviene de impuestos y otros gravámenes que alcanzan más de 22,8 mil millones de IDR. Luego, en términos de gasto real, se registró en más de 49,6 mil millones de rupias.

El informe también detalla los gastos que consisten en gastos de personal de 3.900 millones de IDR, gastos de bienes y servicios de 10.200 millones de IDR y gastos de subvenciones de 4.080 millones de IDR. Mientras que los gastos de capital alcanzaron los 20.300 millones de IDR, los gastos de asistencia financiera a las aldeas fueron de 11.050 millones de IDR.

Según él, hasta diciembre de 2025, las necesidades presupuestarias para financiar el desarrollo de la región alcanzarán los 7,5 billones de rupias. Está previsto que los fondos restantes se cubrieran mediante transferencias a las regiones (TKD) del gobierno central y otras fuentes.

«Esto significa que todavía no hay suficiente dinero. ¿Dónde cubriremos el déficit? Estamos esperando los ingresos del fondo de transferencia central y también esperando los fondos obtenidos de los ingresos de la provincia de Java Occidental», dijo.