Dedi Mulyadi amenaza con despedir a los funcionarios que ocultan depósitos de Java Occidental

Bandung, VIVA – Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi amenaza con destituir a los funcionarios que mienten y ocultan datos fácticos, incluidos los relacionados APBD Java Occidental que está depositada en la banca.

Dedi destacó que estas amenazas son indiscriminadas, incluso al Secretario Regional, Jefe de la Agencia de Gestión Financiera, al Jefe de la Agencia Regional de Ingresos si se demuestra que lo han violado.

«Cuando alguno de mis empleados mienta, no transmita hechos y datos reales, oculte datos que deberían ser conocidos por el público y abiertos, no lo dudaré, despediré el cargo», dijo Dedi en un comunicado en Bandung, el miércoles 22 de octubre de 2025.

El hombre que conoce a Kang Dedi Mulyadi (KDM) visitó hoy el Ministerio del Interior (Kemendagri) y el Banco de Indonesia para confirmar la fuente de datos sobre Rp. Presupuesto APBD del Gobierno Provincial de Java Occidental de 4,1 billones que se declaró como depósitoy relacionarlo con sus datos.

Dedi destacó que toda la serie de verificación de datos se llevará a cabo de forma transparente para que el público pueda conocer información objetiva.

Anteriormente, Dedi Mulyadi rechazó la declaración del Ministro de Finanzas. Antiguo Yudhi Sadewa sobre 15 regiones que ahorran fondos (no) en bancos (desarrollo regional), incluida Java Occidental, en una reunión regional sobre inflación con el Ministro del Interior, Tito Karnavian, el lunes (20/10).

Gobierno provincial de Java Occidental Purbaya dijo tener depósitos por valor de 4,17 billones de IDR. Además de Java Occidental, Purbaya también dijo que el Gobierno Provincial de Yakarta tenía depósitos por valor de 14.683 billones de IDR y el Gobierno Provincial de Java Oriental de 6,8 billones de IDR.

Purbaya reveló que los datos del Banco de Indonesia revelaron que los fondos depositados en cuentas de efectivo regionales alcanzaron los 233 billones de IDR, incluidos los depósitos del gobierno de distrito (Pemkab) de 134,2 billones de IDR, los depósitos del gobierno provincial (Pemprov) de 60,2 billones de IDR y los del gobierno de la ciudad (Pemkot) de 39,5 billones de IDR. (hormiga)