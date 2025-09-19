Dede Sunandar admite a menudo abierto Bo antes del matrimonio: curioso, así que intenta

VIVA – Dede Sunandar compartiendo su historia oscura en el pasado. El hombre que había probado suerte en el mundo político afirmó haber intentado usar alias de servicios de prostitución en línea Bo abierto.

Leer también: Los reclusos de la prisión de Cipinang controlan Bo desde las rejas tras las rejas, el movimiento rápido hace esto rápidamente haz esto



Dede reveló en ese momento que realizó un servicio de prostitución en línea de pedido a través de las redes sociales Twitter (actualmente X). Porque en ese momento, no había aplicaciones especiales que vendieran el servicio como lo es hoy.

«En ese momento no había una aplicación verde. Fue solo en Twitter», dijo Dede Sunandar por YouTube SL Media, viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: Mujer Bo abierta asesinada por sus clientes en la habitación de hotel Semarang, la razón no estaba satisfecha



Pero se reveló que la experiencia se vivió cuando no estaba casado con su esposa. En ese momento, Dede admitió, solo tenía curiosidad por el servicio.

«Eso fue antes, si ahora no está casado, me arrepiente. Solía ​​tener curiosidad querer Ya sabes, así que pruébalo «, dijo.

Leer también: La chica de 17 años es víctima de la persecución por parte de los clientes de Bo Open



Dede también reveló cómo ordenó los servicios de prostitución en línea en ese momento. Se reveló que Dede Sunandar admitió que se podía confiar en ordenar a través de las redes sociales.

«A lo largo de mi experiencia, abre Bo en Twitter real todo. La imagen es realmente todo, de hecho es la persona «, explicó.

Sin embargo, también ha experimentado fraude. En ese momento, él y la persona que ofreció el servicio tenían un acuerdo en uno de los hoteles donde habían acordado. Pero desafortunadamente en ese momento tuvo que morderse los dedos. Porque durante dos horas esperando que la mujer no llegó, el número no fue activo cuando se contactó por Dede Sunandar.

«2 horas esperando que vengan la gente. Contactó el número está inactivo», dijo.

Dede admitió que lo que hizo en el pasado podría ser un aprendizaje no solo para él sino también para los demás. Espera que la comunidad pueda tomar lecciones para no caer como él mismo.

«Porque es educación, no para ser engañado. Especialmente ahora que hay muchos que eventualmente se convierten en asesinatos, o incluso somos secuestrados o apretados,