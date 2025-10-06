Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa admiten que a menudo separaban la cama

VIVA – La confesión impactante proviene de un compañero Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa. Últimamente, el hogar de la pareja que se casó en junio de 2022 estaba en problemas. Esta sospecha surgió porque el contenido de Sabrina Chairunnisa que parecía molesto para insinuar un problema con su esposo.

Leer también: Popularmente: Deddy Corbuzier abre una voz sobre temas de divorcio a Humas Pa Jaksel



En medio de las noticias desagradables, un video de reconocimiento de Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa sobre la separación de camas en el centro de atención. La mayoría de las parejas casadas siempre duermen juntas en casa, pero esta pareja aparentemente prefiere dormir por separado.

Reveló Sabrina Chairunnisa, generalmente Deddy Corbuzier se quedó dormido en el piso inferior debido a la fatiga después de hacer su trabajo. Sabrina estaba originalmente molesta porque su esposo no estaba a su lado cuando él se durmió.

Leer también: Había sido acusado de matrimonio de lavanda, Deddy Corbuzier: no me importa



Pero cuando se convierte en un hábito, Sabrina Chairunnisa se siente aún más cómodo durmiendo sola.

«Así que estoy confundido si a él le gusta dormir, se queda dormido porque le gusta ir a una silla de masaje después de editar el video hasta que esté cansado. Finalmente le gusta dormir debajo. Me gusta protestar, ‘simplemente durmiendo debajo'», dijo Sabrina Chairunnisa, citando videos de Instagram @rumoredia.id, lunes 6 de octubre 625.

Leer también: El problema del divorcio fue desmantelado, Deddy Corbuzier estaba enojado con Pa South Yakarta: ¿Dónde está tu moral?



«Pero cuando duerme, puede dormir ‘ruidoso para dormir'», agregó.

Durante este tiempo, Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa siempre se ven armoniosos y cerrados con respecto a los problemas del hogar. Inesperadamente, resulta que esta cama que separan los hábitos en su matrimonio.

«No está mal (a menudo) sí», dijo Sabrina Chairunnisa.

Deddy Corbuzier también enfatizó que esta era la primera vez que estaba acostumbrado a separar la cama con una pareja. Antes de Sabriina Chairunnisa, Deddy Corbuzier afirmó que nunca había separado la cama con su ex esposa. Pero peor, en el pasado, Deddy Corbuzier rara vez regresó a casa.

«Comencé a separar la cama solo cuando Sabrina. Si antes antes nunca había separado la cama. Así que nunca he estado en casa», dijo.

Para obtener información, los rumores de la supuesta casa de la pareja de celebridades Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa se han convertido recientemente en una conversación caliente y viral en las redes sociales, que comenzó a partir de varias «señales» que parecían sospechar en la cuenta personal de Sabrina.