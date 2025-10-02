Deddy Corbuzier Tepis El tema de los hogares descifrados con Sabrina Chairunnisa

VIVA – Últimamente, noticias sobre el hogar Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa Había estado en el foco público. La razón, se ve a Sabrina eliminando el apellido «Corbuzier» de su cuenta de Instagram. Además, algunas cargas de Sabrina también fueron matizadas para molestarse porque planteó la acusación de que el hogar con Deddy no era armonioso.

Sin embargo, Deddy Corbuzier negó inmediatamente el problema. A través de un video subido en su Instagram personal, el hombre también conocido como Podcaster muestra que su relación con Sabrina está bien. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa

En el video, Deddy se ve relajado mientras lleva su mascota favorita. Esperó a que Sabrina se fuera a casa y entró en la casa y tuvo una broma que ofendió al Anabul. Según él, precisamente porque la mascota era muy amada por Sabrina, la gente pensaba que había un problema en su hogar.

«Conozca directamente a los niños (Anabul) … debido a la muerte …… +#$-$$ (!!! @chanelinseoul_ ????????

No solo eso, Deddy también hizo oraciones que muestran cómo Sabrina fue tan amada por su mascota y viceversa.

«TUH MAMA CASA, tu madre es la más querida más buscada, no yo que se busca. No soy buscado», dijo mientras bromeaba.

Esta carga estaba inmediatamente llena de internautas comentadas. Muchos ciudadanos que se sienten aliviados al orar por el hogar de Deddy y Sabrina para que sigan siendo armoniosos.

«Alhamdulillah, Pat Sakinahh».

«Siempre om».

«Aman …..»

«Haz ruidoso hombre».

A pesar de que fue golpeado por un problema desagradable, este video de aclaración de luz de Deddy pareció confirmar que la relación doméstica con Sabrina todavía estaba bien.