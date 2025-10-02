Deddy Corbuzier Tepis agrietando el hogar, la oración de Vadel Badjideh

Yakarta, Viva – Deddy Corbuzier Como si descartara la cuestión de su grieta doméstica con Sabrina Chairunnisa mostrando su video con su esposa en casa. La noticia aprovechó con éxito la atención para obtener muchos clics.

¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el jueves 2 de octubre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Deddy Corbuzier Tepis El tema de los hogares descifrados con Sabrina Chairunnisa



Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa Foto : Instagram/MasterCorbuzier

Últimamente, las noticias sobre el hogar de Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa se habían convertido en el foco público. La razón, se ve a Sabrina eliminando el apellido «Corbuzier» de su cuenta de Instagram. Además, algunas cargas de Sabrina también fueron matizadas para molestarse porque planteó la acusación de que el hogar con Deddy no era armonioso.

Sin embargo, Deddy Corbuzier negó inmediatamente el problema. A través de un video subido en su Instagram personal, el hombre también conocido como Podcaster muestra que su relación con Sabrina está bien.

Vadel Badjideh fue sentenciado a 9 años de prisión, el caso inmoral de Nikita Mirzani

El Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta sentenció 9 años de prisión a Vadel Badjideh en una audiencia de veredicto celebrada el miércoles 1 de octubre de 2025. Además del encarcelamiento, Vadel también debía pagar una multa de Rp1 mil millones, con un confinamiento adicional de 3 meses si la multa no se cumplió.

Esta sentencia es más ligera que las demandas del fiscal (fiscal) que anteriormente exigió una sentencia de 12 años de prisión más una multa de RP1 mil millones.

Saltando cuando se les alude, amigos que descargan la relación entre Wulan Guritno y Ariel Noah



Ariel Noah y Wulan Guritno

La cercanía de Wulan Guritno a Ariel Noah nuevamente se convirtió en un tema candente de conversación pública. La noticia del romance entre los dos se extendió después de varias veces se vio juntos, incluso cuando Ariel estuvo presente en el estreno de la última proyección de películas, protagonizada por Wulan.

El momento de la unión desencadenó la especulación de que Wulan y Ariel estaban en una relación especial. Además, un video que muestra a ambos la cena juntos también se extendió en las redes sociales, haciendo que los internautas sean llenos de gente en su partido.

Melaney Ricardo aclaró después de ser blasfemado por ayudar a Fahmi Bo



Melaney Ricardo. Foto : Instagram @melaney_icardo

El tema de Melaney Ricardo, quien fue blasfemado por los ciudadanos por ayudar a Pesinetron Fahmi Bo finalmente recibió una explicación directamente del presentador. Melaney enfatizó que sus acciones se debieron a la promesa que había dicho, así como una forma de preocupación por la condición de Fahmi Bo que ahora es cada vez más alarmante.

Melaney dijo que inicialmente, accidentalmente hizo la promesa de ayudar a Fahmi Bo a alquilar costos al invitarlo a podcast. Esto se reveló a través de un programa de televisión.

