Deddy Corbuzier reveló un testamento si se encuentra muerto en el gimnasio

VIVA – Deddy Corbuzier Haga una escena de las redes sociales porque de repente se va voluntad En su cuenta personal de Instagram. El esposo de Sabrina Sillaunnisa subió un retrato de sí misma que no usaba ropa y estaba en un gimnasio.

Leer también: Declaración de Deddy Corbuzier Skini de los miembros de DPR que hablaron de manera imperscial, ¡había un elemento de intención!



Deddy Corbuzier escribió un mensaje si algún día murió en su sitio deportivo favorito. Preguntó, si de repente murió en el gimnasio, la persona que encontró no llamó de inmediato la ambulancia.

Deddy Corbuzier solicitó que a su lado se colocara el mayor peso posible, entonces se trajo la ambulancia.

Leer también: Destaca el caso Affan Kurniawan, Deddy Corbuzier: La palabra lo siento no es acorde con la vida



«Si muriera una vez en el gimnasio. Ponga mucha carga y muy pesada a mi lado, antes de la llamada de ambulancia», escribió Deddy Corbuzier en Instagram, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

Aparentemente, el personal especial del Ministro de Defensa (personal del Ministro de Defensa) tiene sus propias razones por las que tienen tal deseo. Este pensamiento aleatorio aparentemente surgió porque Deddy Corbuzier imaginó la vergüenza cuando murió mientras llevaba una carga ligera. De hecho, su cuerpo se ve muy musculoso como si siempre se vea ejercicio con una carga pesada.

Leer también: Respuesta Deddy Corbuzier, su hijo le dio dinero a Kalina Ocktaranny



Por lo tanto, quiere que el último momento en su vida se vea como si estuviera luchando por levantar una pesada carga.

«Por si acaso … esa es la mejor manera de flexionar. Imagine murió en el gimnasio de cargas laterales de 2 kilo. ¿Cuál es la vergüenza?

Muchas personas se sorprenden por la solicitud de Deddy Corbuzier, pero no pocos también entienden el estilo de broma. Los internautas realmente apoyan esta broma con chirridos únicos.

«Respirar a los que quieren recoger», comentó los internautas.

«La muerte también se usó en un concepto pesado», dijo otro.

«Dé una carga izquierda de 100 kg de 100 kg. Fotos también olvidó ser tomadas desde la derecha y el buen ángulo», dijo otro.

Se sabe que Deddy Corbuzier es una de las celebridades a la que realmente les gusta el levantamiento de pesas. A través de sus cuentas personales de redes sociales, Deddy Corbuzier a menudo comparte la motivación sobre el levantamiento de pesas. La prueba concreta de su pasatiempo es una forma de cuerpo muy musculosa.

Este pasatiempo fue seguido por el hijo de Azka Corbuzier. Por lo tanto, el padre y el niño a menudo pasan tiempo en el gimnasio juntos para practicar el boxeo.