Deddy Corbuzier no importa la bandera de una pieza que vuela, siempre que no esté por encima y más grande que el rojo y el blanco

Yogyakarta, Viva – Personal especial del Ministro de Defensa de Comunicación Social y Pública Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo o Deddy Corbuzier Mencionar crianza bandera Una pieza No es un problema siempre que todavía respete la posición y la santidad de la bandera Rojo y blanco.

«No hay ningún problema. Por favor, siempre y cuando la bandera de una pieza no se aleje en la bandera indonesia. Mientras la bandera de una pieza no se eleva más que la bandera de Indonesia», dijo Deddy mientras responde las preguntas de los estudiantes en el evento de aceptación de estudiantes académicos 2025/2026 en la Universidad de Desarrollo Nacional Yogyakarta (UPN), Sleman, en Yogyakarta, lunes.

Ilustración de bandera de una pieza

Consideró la elevación de cualquier bandera o símbolos cuya posición era más alta y el tamaño era más grande que el rojo y el blanco era una forma de insulto al estado.

«Porque si se levanta en la bandera indonesia, es más grande que la bandera indonesia, insultas a tu propio país», dijo Deddy.

Según Deddy, la comunidad es libre de volar cualquier bandera, excepto la bandera con un símbolo del martillo y la hoz que ha sido sinónimo del Partido Comunista de Indonesia (PKI).

«Desea preservar la bandera o sin problema. Sí (siempre y cuando) no de repente el martillo y la bandera falciforme», dijo.

Observó la elevación de la bandera de Jolly Roger en la serie One Piece que se discutió recientemente fue una expresión que implica las expectativas de la comunidad.

«¿Cuál es la bandera de ‘One Piece’?

El problema actual, dijo, no es una cuestión de qué tipo de bandera se alza, sino más bien una cuestión de respeto por el símbolo estatal.

«Las banderas de oso de peluche en las banderas indonesias tampoco están permitidas. Tu bandera de la cara, más grande que la bandera indonesia, tampoco permitida.» No se trata de «una pieza. Se trata de las banderas sagradas de rojo y blanco», dijo.

Más que eso, espera que la comunidad pueda recordar el valor histórico y el sacrificio unidos a la bandera roja y blanca.

Durante el período colonial, Deddy dijo que muchos héroes murieron solo para desgarrar el color azul en la bandera holandesa a rojo y blanco para que todos los ciudadanos fueran respetados el sacrificio.

«¿Estamos en ese momento cuando fueron disparados, murieron cayeron uno por uno solo para rasgar el color azul hasta que el color era rojo y blanco? Somos nosotros? No. No. Están allí. Aquellos que mueren. ¿Por qué? Para Indonesia», dijo.

Por lo tanto, Deddy dijo nuevamente que la comunidad era libre de volar cualquier bandera o símbolos siempre que no fueran colocados en la bandera roja y blanca.

«Si puedes, (fotos), mi cara se elevará. Pero no arriba (rojo y blanco), seré arrestado más tarde», dijo mientras bromeaba. (Hormiga)