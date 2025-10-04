Deddy Corbuzier finalmente abrió su voz sobre el problema de divorcio con Sabrina Chairunnisa

Yakarta, Viva – Problemas de divorcio Deddy Corbuzier con su esposa Sabrina sillaunnisaLo que más tarde fue ampliamente discutido por el público finalmente fue respondido directamente por el mentalista.

A través de un video en su cuenta personal de Instagram, Deddy dijo que se vio obligado a hablar porque los rumores se habían expandido y causaron mucha especulación. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

En lugar de dar una refutación firme, Deddy en realidad declaró que no se molestó con varias acusaciones negativas dirigidas a él.

«Este parece ser el momento adecuado para que finalmente hable sobre el tema y el divorcio de chismes que ha estado en todas partes, sí. No me importa que la gente quiera mis calificaciones o me juzgue, las noticias dijeron Stingy.

Destaca la declaración de PA PA South Yakarta

Aunque no cuestionó los chismes, Deddy realmente destacó la declaración del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta (PA), que según él era inapropiado.

«Lo que me ha preocupado es una cosa. Es decir, los medios de comunicación para la corte religiosa. Hay relaciones públicas de las madres del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, puede decir que el archivo aún no está allí.

Afirmó que el divorcio debería estar protegido por la confidencialidad, de acuerdo con la ley aplicable.

«Y lo más importante no es eso. ¿No es, madre, quiero preguntar?

Deddy incluso dijo que había cuatro tipos de casos que realmente debían cerrarse.

«Hay 4 cosas que están cerradas. Casos que se juzgan en función del orden público o la seguridad del estado, cerrados. Casos secretos militares, secretos estatales, cerrados. Examen de casos de niños, cerrado. Y finalmente el caso de divorcio está cerrado. Sí, ¿está conmigo? Puede. Muy bien», dijo.

Pregunta moralidad

Según Deddy, en lugar de mantener la confidencialidad, es precisamente información sobre el caso de los artistas que desean divorciarse incluso al público.