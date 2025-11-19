Deddy Corbuzier está divorciado en secreto, inicialmente se rumoreaba que Ahmad Dhani – Mulan Jameela estaba divorciado

VIVA – Noticias sobre sigilo Deddy Corbuzier Al parecer, los lectores ya se han divorciado. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. Helwa Bachmid dijo que había sido mencionado Habib Bahar También se destaca como la esposa más devota.

Lea también: Bahar bin Smith ¿Descendientes del Profeta SAW? Aquí se explica cómo distinguir Habib genuino y falso



Sin mencionar la cuestión de que Habib Bahar admitiera abiertamente que no acepta la poligamia. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del miércoles 19 de noviembre de 2025. ¡Yuk, desplázate!

Divorciarse primero en secreto, Deddy Corbuzier: Golpeamos el martillo antes…

Lea también: Sra. Helwa Bachmid: Me resulta imposible unir a mi hijo con el marido de otra persona





Sabrina Chairunnisa y Deddy Corbuzier. Foto : Instagram @sabrinachairunnisa_

El público siempre ha pensado que la casa de Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa No ha terminado hace mucho. Pero la realidad es muy diferente.

Lea también: Helwa Bachmid, considerada una esposa devota, besa a menudo los pies de Habib Bahar después de orar.



En su último podcast con Riyuka Bunga como invitada y transmitido el martes 18 de noviembre de 2025, Deddy hizo una confesión sorprendente: él y Sabrina se divorciaron oficialmente antes de que se discutiera ampliamente el divorcio de Tasya Farasya y Andre Taulany.

Leer más aquí.

Helwa Bachmid revela que Habib Bahar alguna vez la llamó la esposa más devota, ahora se siente abandonada

El nombre de Helwa Bachmid ha vuelto a ser un tema candente de conversación después de que apareció llorando en una transmisión en vivo con su madre. En el vídeo que circula, Helwa reveló que Habib Bahar bin Smith alguna vez se llamó a sí mismo la esposa más devota en comparación con otras esposas.

Leer más aquí.

Habib Bahar Gombal admite que no acepta la poligamia, ¡se destaca la negación de Fadlun Faisal Balghoits!



Fadlun Faisal, Habib Bahar y Helwa Bachmid

El nombre Habib Bahar bin Smith volvió a ser el centro de atención después de que apareciera una mujer llamada Helwa Bachmid y afirmara ser la tercera esposa del controvertido clérigo.

A través de publicaciones en Instagram, Helwa incluso recordó el momento de su boda, que se decía que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2024. En su historia, reveló que durante el año de matrimonio, Bahar rara vez la vio y no le brindó el apoyo que debería.

Leer más dEstoy aquí.

Inicio temprano Ahmad Dhani–Jameela Mulán Se rumorea que está divorciado, resulta que vino de…



Mulan Jameela y Ahmad Dhani

Se difundieron noticias impactantes en las redes sociales después de que surgieran rumores de que Ahmad Dhani y Mulan Jameela estaban al borde del divorcio. La información que circula dice que los dos incluso se han sometido a su primer juicio. Aunque suene extraño, la noticia se ha vuelto viral y ha causado revuelo entre los internautas.