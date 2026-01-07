Decreto Presidencial: Las tareas del TNI en la lucha contra el terrorismo ponen potencialmente en peligro los derechos humanos, aquí está la razón

Jacarta – La Coalición de la Sociedad Civil se pronunció sobre la circulación de un proyecto de Reglamento Presidencial (Perpres) sobre deberes TNI en la superación terrorismo.

La Coalición Comunitaria considera que el proyecto de Decreto Presidencial que implica al TNI en la lucha contra el terrorismo es problemático tanto formal como materialmente. Esto se debe a que el artículo que regula la intervención del TNI es contrario al artículo 4 del TAP MPR N° VII/2000.

«Formalmente, el artículo que regula la participación del TNI a través de un Reglamento Presidencial, a saber, el artículo 43I de la Ley N° 5/2018, en realidad contradice el artículo 4 del TAP MPR N° VII/2000, que enfatiza que la asistencia del TNI en tareas de seguridad debe estar regulada por la ley, esto también se confirma en las disposiciones del artículo 7 párrafo (2) letra b número 10 de la Ley del TNI», citado en un comunicado de prensa de la Sociedad Civil. Coalición, miércoles 7 de enero de 2026.

VIVA Military: (ilustración) Soldado del TNI Yonif Raider 700/WYC

La Coalición Comunitaria considera errónea e inconstitucional la participación del TNI en la lucha contra el terrorismo a través del proyecto de decreto presidencial. En términos de material/sustancia, la Coalición evalúa que el proyecto de Decreto Presidencial sobre las funciones del TNI en la lucha contra actos de terrorismo tiene el potencial de poner en peligro la democracia, los derechos humanos y los principios estatales. ley.

«Regular la participación del TNI en la lucha contra los actos criminales de terrorismo a través de un Decreto Presidencial es incorrecto e inconstitucional. En términos de material/sustancia, la Coalición evalúa que el proyecto de Decreto Presidencial sobre la tarea del TNI de hacer frente a los actos de terrorismo tiene el potencial de poner en peligro la democracia, los derechos humanos y los principios del Estado de derecho», dijo.

La coalición cree que la formulación amplia y poco clara de la autoridad del TNI abre espacio para abusos más allá de los intereses de erradicar el terrorismo. También se considera que el proyecto corre el riesgo de fomentar la práctica de etiquetar a grupos críticos de la sociedad como terroristas, planteando así una grave amenaza a los movimientos de la sociedad civil, incluidos estudiantes y trabajadores.

«Además, el presidente Prabowo Subianto identificó a finales de agosto de 2025 a los grupos de estudiantes que protestaban como grupos terroristas. En ese contexto, el proyecto de Decreto Presidencial es una afirmación del fortalecimiento de la autoridad del régimen para construir una política de miedo para la sociedad», afirmó.

La Coalición Comunitaria encontró una ampliación del papel del TNI en el proyecto de Decreto Presidencial. Esto puede verse en la regulación de las funciones militares al hacer frente a actos de terrorismo, que incluye las funciones de disuasión, enjuiciamiento y recuperación.

La coalición cree que el TNI no debería participar en funciones de disuasión y recuperación porque el papel del TNI es en realidad una herramienta para la defensa nacional, no para hacer cumplir la ley.