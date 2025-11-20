Declaraciones contra el ejército: SC prorroga la suspensión del proceso judicial de primera instancia contra Gandhi







El Corte Suprema El jueves extendió hasta el 4 de diciembre su orden provisional para suspender el procedimiento contra el líder del Congreso, Rahul Gandhi, en un caso relacionado con sus presuntos comentarios despectivos contra el ejército indio durante su Bharat Jodo Yatra de 2022.

Un tribunal formado por los jueces MM Sundresh y Satish Chandra Sharma aplazó la audiencia sobre el asunto, señalando que se había distribuido una carta pidiendo su aplazamiento.

El tribunal estaba escuchando la declaración de Gandhi impugnando una orden del 29 de mayo de Allahabad. tribunal superior desestimando su alegato de impugnación de la orden de citación del tribunal de instancia en el caso.

Mientras escuchaba la declaración de Gandhi el 4 de agosto, el tribunal superior se quedó hasta la siguiente fecha para escuchar más procedimientos en el caso pendiente ante un tribunal en Lucknow.

«¿Cómo se entera de que 2.000 kilómetros cuadrados de territorio indio han sido ocupados por chinos? ¿Estuvo usted allí? ¿Tiene algún material creíble?» el tribunal había preguntado anteriormente Gandhi sobre sus supuestos comentarios.

«¿Por qué haces estas declaraciones sin tener ningún material? Si eres un verdadero indio, no dirás tal cosa», añadió.

Luego, el tribunal superior envió un aviso al gobierno de Uttar Pradesh y al demandante en el caso solicitando sus respuestas a la declaración de Gandhi.

El principal abogado Abhishek Singhvi, que compareció en representación de Gandhi, había dicho al tribunal superior que sería una situación desafortunada si el líder de Oposición no puedo plantear problemas.

Se refirió al artículo 223 de Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita y dijo que la audiencia previa del acusado era obligatoria antes de que el tribunal tomara conocimiento de una denuncia penal, lo que no se hizo en el presente caso.

En su alegato presentado ante un tribunal, querellante Udai Shanker Srivastava alegó que Gandhi hizo varios comentarios despectivos contra el ejército indio en el contexto de los enfrentamientos con soldados chinos durante su yatra de diciembre de 2022.

El tribunal de primera instancia citó a Gandhi como acusado para enfrentar juicio por el presunto delito de difamación. El defensor de Gandhi, Pranshu Agarwal, argumentó que las acusaciones parecían inventadas, con sólo leer la denuncia.

También se argumentó que Gandhi no reside en Lucknow.

Por lo tanto, el tribunal de primera instancia debería haber investigado la veracidad de las acusaciones antes de citarlo por esta denuncia, y debería haber sido citado sólo si prima facie se hubiera considerado que las acusaciones eran aptas para el juicio.

