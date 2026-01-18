Declaración para convertirse en partido político, el movimiento popular quiere que Anies Baswedan se convierta en presidente

Jacarta – Organizaciones comunitarias (Organizaciones de masas) Movimiento Popular declarate como partidos politicosy apunta a que para febrero de 2026 estará oficialmente registrado ante el Ministerio de Justicia de Indonesia como partido político.

Después de ser registrado oficialmente como partido político, el Movimiento Popular cumplió su misión principal como medio alternativo de lucha por los intereses del pueblo, al mismo tiempo que promovía a Anies Baswedan como Presidente de la República de Indonesia.

«Queremos que el líder nacional, si Dios quiere, sea Anies Rasyid Baswedan», dijo el presidente general del Movimiento Popular, Sahrin Hamid, en la Primera Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) de 2026 del Movimiento Popular en Yakarta, el domingo 18 de enero de 2026.

Asamblea Nacional de Trabajo del Movimiento Popular declara que será el partido político que apoyará al candidato presidencial Anies

Sahrin enfatizó que la dirección de la lucha del Movimiento Popular en el futuro es Anies Baswedan.

«Está claro que la dirección de nuestra lucha futura es que, sean cuales sean las condiciones, Anies Baswedan es el Movimiento Popular y el Movimiento Popular es Anies Baswedan», enfatizó.

Mientras tanto, Sahrin le entregó a Anies el número de tarjeta de miembro 0001 el 17 de diciembre de 2025. Invitó a todos los cuadros del Movimiento Popular a tener un espíritu militante para cumplir con los requisitos que deben cumplirse como partido político.

«Si Dios quiere, podremos crear un partido político, el Partido del Movimiento Popular, y cumplir todas las condiciones solicitadas por el Estado», afirmó con optimismo.

Se sabe que la Reunión Nacional de Trabajo del Movimiento Popular de 2026 decidió oficialmente transformarse en el Partido del Movimiento Popular y nombró a Sahrin Hamid como Presidenta General.

Esta decisión se tomó a través de un foro de deliberación nacional al que asistieron representantes regionales y elementos de liderazgo organizacional.

El siguiente paso es que el Partido del Movimiento Popular se comprometa a cumplir todos los requisitos de la estructura de gestión de acuerdo con las disposiciones legales. El partido formará la dirección central y regional, completará la administración y supervisará el proceso de registro ante el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos hasta que obtenga la aprobación de entidad jurídica como partido político.