VIVA – Especulación futura Mees Hilgers a lo largo de FC Twente Continúa estando en el centro de atención. Defensor equipo nacional De hecho, Indonesia ha querido abandonar abiertamente el Enschede Club en el mercado de transferencias de verano 2025.

De hecho, el contrato de Hilgers aún queda un año. Sin embargo, el jugador está ansioso por dejar a los holandeses más rápido para aumentar la experiencia en el extranjero.

Su deseo se fue de hacer que Hilgers fuera excluido del escuadrón. No fue revelado en los dos primeros partidos de Eredivisie 2025/2026 contra Zwolle y PSV.

El nombre Hilgers estaba vinculado al club de la Premier League, Palacio de cristal. De hecho, los medios holandeses dijeron que Palace había llegado a un acuerdo personal con el jugador sangriento indonesio y estaba llevando a cabo nuevas negociaciones con Twente.

Sin embargo, la noticia fue rechazada por el director técnico de Twente, Jan Streuer. Según él, hasta ahora ningún club ha presentado oficialmente una oferta para Hilgers.

«Basado en su agente, de hecho hay mucho interés. Pero hasta ahora no ha habido un solo club que nos contactó», dijo Twente Insite.

Aun así, Twente no cerró la puerta para que Hilgers regresara al primer equipo. Es solo eso, hay condiciones que deben cumplirse.

«Estará disponible nuevamente si extiende su contrato, que solo queda un año», enfatizó Streuer.

Hilgers en sí no es un nombre extranjero en Twente. El jugador de 185 cm ha tenido 14 años con el club, comenzando desde unirse a la academia en 2011 a la edad de 10 años.

Su debut en el primer equipo llegó el 5 de diciembre de 2020 en el partido contra Ajax en Eredivisie. Desde entonces, se ha transformado en el pilar de la línea de fondo de Tukkers con un récord de 131 apariciones.

Desafortunadamente, a pesar de ser un pilar, Hilgers ni siquiera ha sentido el título con Twente.