Declaración elegante Mauricio Souza después de que Persija mató a Persis

VIVA – Perseguidor Yakarta parecía feroz cuando viajaba a la sede Persis Solo en la segunda semana de la Super League 2025/2026.

Leer también: Terrible, Persija volvió a sonar en casa a Persis Solo



Jugando en el estadio Manahan, Surakarta, el sábado 16 de agosto de 2025 por la noche, los Tigres Kemayoran regresaron a una victoria convincente con un puntaje de 3-0.

Desde los primeros minutos, el partido tuvo lugar bastante equilibrado. Los dos equipos se lanzaron los ataques del otro, pero Persis tuvo que aceptar primero la dura realidad.

Leer también: ¡Mira aquí! Live Live Streaming Persis Solo vs Persija Yakarta en la Super League 2025/2026, Duel Hot Duel en Manahan



Desastre para Persis en la primera ronda

En el minuto 31, el delantero principal de Persis, Kodai Tanaka, tuvo que ser retirado del campo debido a una lesión. La posición del delantero japonés fue reemplazada por Irfan Jauhari. La pérdida de Tanaka hizo el poder de los resistentes exactamente dramáticamente.

Leer también: ¡Hay cinco emocionantes partidos! Registre el horario de transmisión en vivo de la Super League de hoy y el enlace



Persija usa bien esta situación. Hacia la primera mitad terminó, Gustavo Franca abrió el marcador a través de un gol dulce que hizo que el marcador fuera por 1-0 finalice hasta el medio tiempo.

Goles adicionales en la segunda mitad

Al entrar en la segunda mitad, Persija no relajó el ataque. Como resultado, Maxwell agregó ventaja en el minuto 62 después de utilizar la línea de fondo de la línea de fondo.

El anfitrión realmente dio esperanza a través del espectacular gol indie de Althaf en el minuto 86. Sin embargo, el árbitro lo anuló porque primero ocurre fuera de juego en el proceso de ataque.

Durante el tiempo de lesión, el Runtunahu Extel aseguró la victoria de Persija a través del gol de cierre que hizo el puntaje final a 3-0 para los visitantes.

Reacción Mauricio Souza

El entrenador de Persija, Mauricio Souza, no pudo ocultar su felicidad sobre la victoria de sus hijos adoptivos.

«Creo que somos extraordinarios en el partido de hoy. Las tácticas van según el plan, los jugadores juegan con un alto entusiasmo. Felicito a mi equipo», dijo Souza.

Aun así, el entrenador brasileño todavía aprecia Suelo persa. Según él, Persis es un equipo de calidad, como lo demuestra su victoria sobre Madura United en el partido anterior.

«Estamos jugando contra un buen equipo, también acaban de ganar fuera de la jaula. Pero hoy dominamos el partido y los resultados que podemos ganar», agregó.

Con esta victoria, Persija confía cada vez más con los próximos partidos en la Super League 2025/2026.