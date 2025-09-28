Declaración elegante de Safee Sali después de Malasia Dded FIFA

VIVA – Legend del equipo nacional de Malasia, Safee saliAbra votos después de la Federación de Fútbol de Malasia (Familia) fue sentenciado a un fuerte castigo por FIFA. Pidió a los fanáticos del tigre de Malaya que se unieran y no se culpen mutuamente.

Como se sabe, el Comité Disciplinario de la FIFA impuso oficialmente sanciones a FAM y siete jugador naturalizado Malasia. Fueron declarados violando el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA relacionado con la falsificación de documentos. El veredicto se anunció el viernes 26 de septiembre de 2025.

No permanecer en silencio, Fam inmediatamente envió una apelación. La FIFA también dio 10 días para que Fam presente una defensa.

Sin embargo, estas sanciones realmente rompen al público de fútbol de Malasia. Hay grupos que continúan brindando apoyo, pero no unos pocos que critican fuertes a FAM.

Safee Sali, una figura que había traído a Malasia para el campeón de la Copa AFF 2010, le recordó al público que no se apresurara a juzgar.

«La FIFA acaba de emitir una breve declaración, y muchos han reaccionando exagerando y criticando a su propio país. Parece que no pueden esperar los hechos completos», dijo Safee, según los nuevos tiempos del Estrecho.

Continuó: «Incluso a las personas acusadas de asesinato todavía reciben abogados y oportunidades para defenderse. Esto no está del todo mal, pero muchas están listas para convertirse en jueces y jueces».

Safee enfatizó la importancia de la asociación en el medio de la prueba.

«Cuando se acusa a nuestro país, debemos unirnos, no acusarnos. Primero se mantienen firme, luego evaluar con sentido común, no emociones. Ahora es el momento de que nos unamos y continúemos brindando un apoyo sólido al equipo nacional», dijo.

Mientras tanto, la FIFA en su decisión de castigar a Fam con una multa de CHF 350,000. No solo eso, siete Jugador de naturalización de MalasiaYakni Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, Dan Héctor Alejandro Hevel Serrano, Masing-Masing Juga Dijatuhi Chf 2,000.

Además, los siete jugadores tienen prohibido participar en actividades de fútbol durante 12 meses completos, a partir de la fecha en que se aplica la decisión.