Declaración elegante de Kluivert, Shin Tae-yong es patético

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia Patrick Kluivert Comentando sobre el desempeño de sus jugadores después de una fiesta de gol contra Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes por la noche 5 de septiembre de 2025. Garuda se desempeñó locamente con un puntaje de 6-0 en el partido de la jornada de la FIFA.

Nacieron cuatro goles en la primera mitad de Jordi Amat, el suicidio Chao Ming Hsiu, Marc Klok y Eliano Reijnders. Después del descanso, fue el turno del Ramadán Sananta y Sandy Walsh para agregar a la superioridad de Indonesia.

Esta gran victoria claramente hizo satisfecho a Kluivert. Sin embargo, el ex delantero holandés enfatizó que todavía había una serie de cosas que tenían que abordarse. La noticia se convirtió en los lectores de Viva más populares el sábado 6 de septiembre de 2025.

Entonces también hay un ex entrenador Equipo nacional indonesioShin Tae-yong tiene un historial patético con su nuevo equipo, Ulsan HD. El club es difícil de ganar.

Además de las dos noticias anteriores, todavía hay una serie de otras noticias que no son menos interesantes, ¿como qué? El siguiente resumen en Round Up:

5. El equipo nacional indonesio U-23 está loco, Macao es cepillado en un grano de polvo

Equipo nacional indonesio U-23 Apareciendo poderoso contra Macao en los continuos clasificatorios de la Copa Asiática del Grupo U-23 2026. Jugando en el estadio de Gelora Delta Sidoarjo, Wib del sábado por la noche, 6 de septiembre de 2025, Garuda Muda ganó 5-0.

Esta gran victoria llevó al equipo de Gerald Vanenburg a subir al segundo lugar en la clasificación con cuatro puntos. Indonesia está a solo dos puntos de Corea del Sur que supera al grupo. La fiesta viva estaba esperando cuando Garuda Muda se encontró con Corea del Sur en el partido final, el 9 de septiembre.

Indonesia estaba inmediatamente caliente desde los primeros minutos. Solo tres minutos del juego, Leong Lek Hang hizo un error fatal. Sus esfuerzos para disipar el balón incluso llevaron a un gol propio que abrió el liderazgo de Indonesia.

4. Oficial, Marselino Ferdinan Loed al ex club Witan Sulaeman en Eslovaquia

Futuro Marselino Ferdinan finalmente respondió. Oxford United prestó al joven centrocampista del equipo nacional indonesio al club de eslovaquia, la trinchera de EE. UU., Durante una temporada completa.

«Oxford United puede confirmar que Marselino Ferdinan se unió a las trincheras del Club de Eslovaquia de EE. UU. Con el estatus de préstamo hasta el final de la temporada», la declaración oficial del club, sábado 6 de septiembre de 2025.

Este paso fue dado para dar a Marselino minutos para jugar regularmente. La razón es que, desde que se unió al comienzo de la temporada 2024/25, tiene mínimas posibilidades de actuar. Sus notas son solo dos juegos una vez en el campeonato y uno en la Copa FA con un total de 14 minutos de juego.

3. ¿Cuándo fue el debut de Adrian Wibowo en el equipo nacional indonesio, el delantero Los Angeles FC dijo sin rodeos …

Jugador de Los Ángeles FC (LAFC) de los Estados Unidos, Adrian WibowoAfirmar ser impaciente inmediatamente hizo su debut con el equipo nacional indonesio.

Reveló esto después de ver a Garuda festejando directamente goles sobre Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, viernes por la noche, 5 de septiembre de 2025.

«Espero debutar pronto para el equipo nacional», dijo Adrian en la zona mixta del estadio GBT, informado por Antara.

En ese partido, el jugador de 19 años fue visto sentado en las gradas con otros seis nombres que no fueron incluidos en la lista de escuadrones: Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ricky Kambuaya e Yance Sayuri.

2. La nota patética de Shin Tae-yong, Ulsan HD pierde y está amenazada con degradación

El viaje del ex entrenador del equipo nacional indonesio, Shin Tae Yong (Sty) con Ulsan HD caminando lejos de las palabras suaves. Desde que fue nombrado entrenador el 5 de agosto de 2025, el equipo de orgullo de la ciudad de Ulsan ha sido peor en la junta inferior de la clasificación K League 1.

Sty había comenzado su debut dulcemente a través de una estrecha victoria por 1-0 sobre Jeju United el 9 de agosto. El resultado había llevado a la esperanza de la resurrección después de la victoria de Ulsan Paclik en los 11 partidos anteriores

