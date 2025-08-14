VIVA – en lugar de agar Israel Está prohibido aparecer en el evento de fútbol internacional para fortalecerse. Esta llamada surgió en medio de la guerra israelí -Gaza que ha matado a más de 80 mil personas desde octubre de 2023.

La Agencia de Alimentos Mundiales de la ONU informó que 500 mil gazanes ahora están amenazados con el hambre y necesitan asistencia inmediata.

La semana pasada, UEFA transmitir condolencias por la muerte de un ex futbolista PalestinaSuleiman al-oobeid. Sin embargo, no explicaron la causa de la muerte.

Estrella egipcia del Liverpool, Mohamed está malInmediatamente criticado preguntando: «¿Puedes explicar cómo murió, dónde y por qué?»

La Asociación de Fútbol Palestino dijo que Al-Oobeid fue asesinado en un ataque israelí en el sur de Gaza mientras esperaba asistencia humanitaria.

El ex jugador del equipo nacional egipcio, Mohamed Aboutika, también condenó a Israel en una transmisión en vivo del partido del escudo comunitario.

«Hay 760 atletas palestinos que murieron, incluidos 420 jugadores de fútbol. La FIFA y la UEFA castigaron a Rusia debido a la guerra en Ucrania, ¿cuándo es Israel? Queremos acciones reales, no solo palabras», dijo.

La UEFA enfatizó que no había planes para imponer sanciones a Israel al igual que Rusia, por la razón que la situación era diferente.

El tema de las víctimas de los niños en Gaza nuevamente sobresale antes del partido de la Supercopa entre PSG y Tottenham.

La UEFA presentó una pancarta que decía «detener el asesinato de niños. Detener el asesinato de civiles», pero no mencionó directamente a Gaza o Palestina.

El Ministerio de Salud de Gaza registró a 17 mil niños asesinados desde que comenzó la guerra. La UEFA también invitó a dos niños refugiados palestinos en la ceremonia de entrega de medallas y anunció el programa de asistencia humanitaria para niños en Gaza, incluidos medicamentos, equipos médicos y tratamiento para víctimas de lesiones graves.

El presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, dijo: «Los niños son inocentes. En todos los conflictos, se convierten en víctimas. Los ayudaremos a tener esperanza, incluso en la peor situación».