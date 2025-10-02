Declaración de Marc Márquez sobre rivales con Valentino Rossi

VIVA – Valentino Rossi Recientemente regresó al centro de atención después de mencionar los cuatro grandes nombres que se consideraron los rivales más difíciles a lo largo de su carrera. Motogp.

Leer también: Alex Márquez saluda a los fanáticos de Indonesia, promete el MotoGP Mandalika 2025



En ocasión del lanzamiento del equipo de carreras VR46 en Mandalika, Rossi mencionó a Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Max Biaggi y Dani Pedrosa como los oponentes más memorables para él.



Petronas Yamaha SRT Racer, Valentino Rossi.

Leer también: Dorna reveló una nueva estrategia para Moto2 y Moto3, centrándose en la visibilidad de la raza.



Eso es interesante, un nombre Marc Márquez No incluidos en la lista, aunque ambos habían estado involucrados en una competencia feroz en la pista. La ausencia del nombre de Márquez también causó mucha especulación y debate entre los fanáticos de MotoGP.

Respuesta de Márquez: nunca luchando Título con Rossi

Leer también: Apreciación de Rossi Pertamina: de Mandalika al mundo, traiga el espíritu del talento joven



Respondiendo a eso, Marc Márquez dio respuestas diplomáticas. Afirmó que la razón de su nombre no se llamaba Rossi era bastante simple: nunca compitieron directamente para ganar el título. campeón mundo.

«Debido a que nunca hemos luchado por el título de campeonato», dijo Márquez, dijo Viva de Crash el jueves 2 de octubre de 2025.

Agregó que a pesar de que ganó seis títulos de MotoGP en la clase Premier, ninguno estación Donde el título fue disputado directamente con Rossi.

Márquez incluso mencionó el nombre de otro corredor que consideraba un verdadero rival en la pista, como Jorge Lorenzo en una determinada temporada, a Andrea Dovizioso, que se había convertido en el oponente más cercano en el punto de campeonato para el punto de campeonato.

Relación de fondo entre Rossi y Márquez



Yamaha MotoGP Racer MotoGP, Valentino Rossi y Marc Márquez (derecha)

Aunque no se considera un rival para el título de título, la relación entre Rossi y Márquez es famosa por su tensión. El pico de la tensión ocurrió en la temporada 2015, cuando Rossi acusó a Márquez para bloquearlo en la lucha por el título contra Jorge Lorenzo.

El evento dejó un camino profundo en la historia de MotoGP, incluso después de que Rossi se retiró en 2021.

Sin embargo, en su última declaración, Márquez decidió no mencionar el conflicto pasado. Parecía querer evitar la controversia y enfatizar el hecho de que la verdadera rivalidad para él es con aquellos que realmente compiten hasta el final de la temporada en la lucha por el título.

Rossi y su elección de rivalidad

Desde el punto de vista de Rossi, los nombres que llamó rivales no carecían de razón. Max Biaggi fue una vez su oponente principal a principios de la década de 2000, Jorge Lorenzo y Casey Stoner eran dos nombres que a menudo eran problemáticos en la pista, mientras que Dani Pedrosa era consistente a pesar de nunca haber ganado el título mundial de MotoGP.

Con esta lista, Rossi parece enfatizar más en la competencia a largo plazo llena de drama, no solo un duelo en la pista. Esta es lo que probablemente sea la razón por la cual Márquez no fue incluido en su lista de versiones.

Legado de dos leyendas de MotoGP

Tanto Valentino Rossi como Marc Márquez tienen una gran herencia en el mundo de las carreras automotrices. Rossi es conocido como el ícono de MotoGP con nueve títulos mundiales, personalidad carismática y contribuciones para popularizar este deporte a nivel mundial.



Ducati Racer, Marc Márquez

Mientras que Márquez, que sigue activo hoy, es conocido por su estilo de carrera agresivo, técnicas extraordinarias y discos fantásticos a una edad temprana.

Aunque ambos nunca luchan por el título directamente, la disputa Rossi y Márquez siguen siendo parte de la historia de MotoGP que son difíciles de olvidar para los fanáticos.