Declaración de Deddy Corbuzier Skini de los miembros de DPR que hablaron de manera imperscial, ¡había un elemento de intención!

Yakarta, Viva – Vieja controversia Deddy Corbuzier pregunta Comer nutritivo gratis (Mbg) Nuevamente discutido cuando habló con Abigail Limuria. Aunque su tema principal es en realidad sobre el DPR, Deddy realmente mencionó su declaración que había sido viral a principios de este año.

«¿Recuerdas cuando solía ser ‘MBG no era bueno, entonces’ ¿estás atacado?» Pregúntele a Deddy a Abigail en Podcast Close the Door, recogido el viernes 5 de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En ese momento, según Deddy, se atrevió a decir una opinión porque aún no había servido como personal especial (Stafsus) Ministro de Defensa.

«No me he convertido en personal. Tan pronto como fui designado como personal, hmm, espera un minuto. Si quieres hablar, espera un minuto», dijo.

No hay arrepentimiento

Abigail preguntó si Deddy lamentaba que sus palabras lo hicieran inundar ataques públicos. Sin embargo, el podcaster confirmó su actitud.

«No (arrepentimiento). En ese momento no», dijo Deddy.

La razón es simple: sintió que su declaración en ese momento era una opinión personal, no representar a la institución.

«Debido a que siento la cueva del individuo, puedo tener (opinión). Sí, si te dueles, lo mismo (solo) kayak kayak k-pop. Más peligroso K-pop», agregó.

De viral a personal

Las palabras duras de Deddy sobre MBG se llenaron por primera vez a mediados de enero de 2025, solo unas pocas semanas después de que el programa Prabowo -Bibran se estaba ejecutando. En un video, Deddy respondió a los estudiantes que se quejaron de los guarniciones se sintieron suaves.

«Hay un video que veo que hay un niño hablar sobre el pollo no es sabroso. No es bueno. ¡No sabroso Palalu Pe’a!» dijo Deddy con voz alta.

Comparó la experiencia de los escolares con su hijo, Azka Corbuzier.

«Mi hijo, Azka, desde el primer primer disparo en todas partes en todas partes, me di una caja de comida que estaba allí, que para todos», dijo.

Según Deddy, el hábito hizo que Azka no se haya echado a perder sobre la comida.

«Quejarse no es bueno, es un niño. Además.

La declaración inmediatamente cosechó críticas. Muchos consideraron que los comentarios de Deddy eran irrelevantes para la realidad de los estudiantes ganadores de MBG. Incluso los funcionarios del gobierno intervienen: el ministro coordinador de PMK Pratikno le recordó a Deddy que creara contenido positivo, mientras que el jefe de la oficina de comunicación presidencial que Hasan Nasbi evaluó que los estudiantes aún tienen derecho a expresar sus opiniones.

Aprenda del nuevo estado

La experiencia se convirtió en un punto de reflexión para Deddy cuando finalmente fue nombrado personal del Ministro de Defensa el 11 de febrero de 2025. Según él, desde entonces debe tener más cuidado al hablar.

«Tan pronto como fui designado como personal, la primera vez que pregunté, pensé, era lo que estaba relacionado con la comunidad o el gobierno, realmente no duele, había protocoladores u órdenes», dijo.

En una conversación con Abigail, Deddy aludió al caso de los miembros de DPR que recientemente hablaron intrácticos para provocar la ira pública. Consideró que no era solo un resbalón, sino intencional.

«Cuando traes un símbolo, tienes que prestar atención a lo que sea que estés hablando. Slash una vez dos veces, puedes. Pero insultar a la comunidad es otra cosa», dijo.

«Lo que vemos en este momento no es un idiota», dijo Abigail, a quien Deddy permitió directamente.