VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia Patrick Kluivert Comentando sobre el desempeño de sus jugadores después de una fiesta de gol contra Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes por la noche 5 de septiembre de 2025. Garuda se desempeñó locamente con un puntaje de 6-0 en el partido de la jornada de la FIFA.

Nacieron cuatro goles en la primera mitad de Jordi Amat, el suicidio de Chao Ming Hsiu, Reloj de marcy Eliano Reijnders. Después del descanso, fue el turno del Ramadán Sananta y Sandy Walsh para agregar a la superioridad de Indonesia.

Esta gran victoria claramente hizo satisfecho a Kluivert. Sin embargo, el ex delantero holandés enfatizó que todavía había una serie de cosas que tenían que abordarse.

«Su entusiasmo es extraordinario, entonces la ejecución también es extraordinaria para que podamos ganar», dijo Kluivert después del partido.

Aun así, Kluivert dio una señal de que el esquema de juego indonesio podría ser diferente cuando se trata de oponentes más resistentes.

«Y, por supuesto, nuestra formación puede ser diferente si se enfrenta a grandes equipos», dijo.

Además, también destacó el centro del campo que dijo que todavía necesitaba una mejora.

«También veo que hay algo que debe ser evaluado desde el mediocampista porque el cebo es demasiado largo. Pero realmente aprecio la velocidad de nuestro juego», dijo Kluivert.

Equipo nacional indonesio No tengo mucho tiempo para descansar. El siguiente calendario está esperando, a saber, contra el Líbano en el estadio GBT, el lunes 8 de septiembre de 2025.