Declaración con clase Maurício Souza, FC Dallas oficial anuncia Maarten Paes

VIVA – Entrenador Perseguidor Yakarta, Maurício Souza abrió su voz después de que su equipo se desempeñó ferozmente cuando viajan a la sede de Persis Solo en la segunda semana de la Super League 2025/2026.

Jugando en el estadio Manahan, Surakarta, el sábado 16 de agosto de 2025 por la noche, los Tigres Kemayoran regresaron a una victoria convincente con un puntaje de 3-0.

La noticia se convirtió en la más destacada por los lectores de Viva durante la semana del 17 de agosto de 2025. Además, también hubo noticias relacionadas con las últimas condiciones del portero del equipo nacional indonesio, Maarten paes. No ha sido incluido en dos partidos en el jugador de Dallas de Dallas.

Además de las dos noticias anteriores, todavía hay una serie de otras noticias que no son menos interesantes. ¿Cómo qué? El siguiente resumen en Round Up:

5. Los jugadores de descendencia indonesios ferozes asombrados Pep Guardiola

Manchester City abrió un paso en la Premier League 2024/2025 con una victoria convincente.

Ven al estadio Molineux, el sábado 17 de agosto de 2025, los ciudadanos vencieron a Wolverhampton Wanderers con un puntaje deslizante de 4-0.

Uno de los aspectos más destacados proviene de nuevos jugadores, Tijjani Reijnders. El mediocampista holandés parecía impresionante en su partido de debut en la Liga Inglesa con un puntaje de un gol y una asistencia.

4. Oficial! FC Dallas anuncia la última situación Maarten Paes

Las noticias impactantes vinieron del FC Dallas. Portero del equipo nacional indonesio, Maarten paesnuevamente ausente en el partido 2025 de Major League Soccer (MLS), esta vez cuando se enfrenta a Austin FC en el Estadio Q2, domingo 17 de agosto de 2025

En el partido que terminó en un empate 1-1, el nombre Maarten Paes no era visible en absoluto, tanto en la lista de jugadores como en banco. Esta situación de repente condujo a especulaciones entre los fanáticos del FC Dallas y el público de fútbol indonesio.

3. Entrenador FC Twente Desmontar la causa del garabato Mees Hilgers Antes de PSV

Oportunidad Mees Hilgers Para actuar con el FC Twente al comienzo de la temporada 2025/2026 de Eredivisie, ciertamente fundó.

El entrenador Joseph Oosting enfatizó que el defensor sangrado indonesio no entraría al equipo cuando Twente recibió al PSV Eindhoven en el estadio De Grolsch Veste, el domingo por la noche de agosto de 1725 Wib.

Esta situación hace que Hilgers sea amenazado solo para convertirse en un alias de reserva muerta «Camat» hasta que se cierre la ventana de transferencia de verano.

2. Coret Mees Hilgers, FC Twent fue destruido por PSV

FC Twente Lleva la vergüenza en casa después de ser derrotado por PSV en el segundo partido de la liga holandesa Eredivisie 2025/2026. Compite en Grolsch Veste, Sunday Night Wib, 17 de agosto de 2025, FC Twente derrotado por un puntaje de 0-2.

Desde los primeros minutos, el partido tuvo lugar bastante equilibrado. Los dos equipos se lanzaron los ataques del otro, pero Persis tuvo que aceptar primero la dura realidad.