Decisión difícil para selectores antes de la Copa Asia 2025







Hay algunos deportistas de otros campos que tienen una queja de que Cricket recibe más atención que sus deportes. Tienen razón tan a menudo que no obtienen las páginas iniciales cuando se han desempeñado excepcionalmente bien en sus eventos en los arenas nacionales o internacionales. Que esto sucede no es culpa de los crickets en sí, ya que hay momentos en los que no quieren que no se mencionen nada sobre ellos o su juego.

En este momento, por ejemplo, después de una de las series más emocionantes de Match de prueba en InglaterraLes querrían descansar sus cuerpos y mentes después de dos meses agitados de algunos de los cricket más fascinantes vistos en los últimos tiempos. Sin embargo, ¿qué vemos? Hay grandes artículos en las páginas deportivas de casi todos los periódicos con corresponsales de cricket que juegan selectores y sugieren quién debería estar en el equipo indio para la Copa Asia.

No solo eso, hay artículos sobre la posibilidad de que es probable que el jugador sea lanzado por qué franquicia y quién iría a dónde. Estos cubren la página completa con el resto de la página utilizada para la publicidad, ya que los editores saben dónde hay columnas relacionadas con el cricket, es probable que los lectores sean mayores y, por lo tanto, una mayor exposición a la marca que se anuncia.

Kilometraje en los medios

La queja de otros deportes es perfectamente legítimo y comprensible, pero espero que se den cuenta de que no son los jugadores de cricket quienes piden esta cobertura. Dicho esto, el juego en India y el subcontinente es realmente afortunado de que obtenga este kilometraje en los medios de comunicación. La mayoría de los otros países tienen otro deporte que captura la imaginación pública con fútbol americano Siendo la parte superior del montón, pero no recuerdo los jugadores de cricket de estos países que se quejan de que los futbolistas son más reconocidos que ellos.

El descanso de bienvenida para los crickets indios debería hacer que deba ir cuando la nueva temporada comience el próximo mes. Si bien hay dos pruebas cada una contra las Indias Occidentales y Sudáfrica en casa, el resto de los partidos son principalmente partidos bilaterales de Ball White con solo la Copa Asia de alguna consecuencia.

Nadie es indispensable

Por eso es de primordial importancia para los selectores que ahora decidan cuándo Jasprit Bumrah debería estar jugando. Ya ha habido mucho debate sobre sus apariciones en la serie recientemente concluido en Inglaterra. Para ser justos, había informado al comité de selección que solo podía jugar tres pruebas de las cinco. El debate que ha generado algo de calor es si debería haber jugado el último partido de prueba de ganancia imprescindible, especialmente porque fue el lanzamiento más cubierto de hierba en el óvalo en mucho tiempo. El siguiente partido de prueba fue a principios de octubre, por lo que hubo dos meses claros para que descansara y se recuperara a tiempo para eso. La gerencia del equipo indio declaró que no fue elegido considerando su futuro. Aquí es donde las líneas entre lo que es bueno para el individuo y lo que es bueno para el cricket indio se volvió un poco borrosa.

Seguramente en esa etapa si estaba en forma, entonces, por el bien del cricket indio, tuvo que jugar. Se desconoce si entonces fue su llamada o la llamada de la gerencia a jugar, pero al final después de la victoria de la India, se mostró una vez más, si alguna vez era necesario saber que nadie es indispensable en el juego. El juego solo sigue adelante.

Es por eso que ahora viene la decisión difícil para los selectores. ¿Qué es más importante? Calificación para el Campeonato Mundial de Pruebas o jugando algunos juegos bilaterales de Ball White que no tienen nada. Si India tiene que calificar para el WTC, entonces Jasprit Bumrah, siendo el principal jugador de bolos rápido en el juego, tiene que jugar en las cuatro pruebas que India se han alineado entre principios de octubre y finales de noviembre. Hay una brecha de un mes entre estas pruebas contra las Indias Occidentales y Sudáfrica, lo que significa que debería descansar para la serie White Ball. Esa debería ser la lógica, pero luego el cricket indio tiene su propia lógica como se vio en la serie recientemente concluida.

El comité de selección ha recibido algunas llamadas audaces para elegir los escuadrones que han mostrado resultados notables, y tienen que ser alabados por eso, pero cuando se trata de la selección del XI final, esa es la llamada de la gerencia y así es como debería ser.

Esperemos que cuando el comité se sienta en un par de días para seleccionar el equipo para la Copa de Asia, el único pensamiento, como siempre, sería lo bueno para el cricket indio ahora y para el futuro y nada más.

Grupo de gestión profesional





Fuente