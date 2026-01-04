Decir que el arte no es importante es el preludio del fascismo

Al aceptar el honor de dirigir en VariedadBrunch de los 10 directores a seguir y de los premios Creative Impact en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, guillermo del toro Le dijo a un grupo de cineastas prometedores que nunca escucharan cuando “la gente les dice que el arte no es importante”, porque eso es “siempre un preludio al fascismo”.

“Sé amable, involúcrate, cree en tu arte”, dijo. «En un momento en que la gente te dice que el arte no es importante, eso siempre es un preludio del fascismo. Creen que pueden degradar todo lo que nos hace un poco mejores, un poco más humanos. Y eso, en mi libro y en mi vida, incluye a los monstruos».

Junto a Del Toro, quien recibió el Premio a la Dirección por su trabajo en “frankenstein”, otros homenajeados incluyeron a Dwayne Johnson, quien recibió el Premio Impacto Creativo en Actuación por “The Smashing Machine”, y Teyana Taylor, quien recibió el Premio Impacto Creativo en Actuación Revelación por “One Battle After Another”.

En otra parte de su discurso, del Toro habló sobre la “experiencia religiosa” de ver por primera vez “Frankenstein” de James Whale de 1931. Sara Karloff, la hija de la estrella original de “Frankenstein”, Boris Karloff, fue su invitada al evento.

«A veces el mundo se vuelve tan complicado que sólo puedes explicarlo con el poder de los monstruos», dijo. «Estamos en un momento como ese ahora mismo».

Más tarde añadió: «No es sólo el tamaño de las pantallas, es el tamaño de la idea. La ambición incluye el fracaso; está justo al lado del éxito. No hay números en la puerta. Vas a llamar a esa puerta y se abrirá, y será la supermodelo de tus sueños o tu madre con rulos».

“Frankenstein” se estrenó en Netflix el 17 de octubre de 2025. La película está protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth.