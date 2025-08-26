Decepcionado, PSSI informó a Kuwait a AFC debido al juicio cancelado contra el equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional Indonesia seguramente será cancelada para enfrentar Kuwait En la agenda del primer día de la FIFA, septiembre de 2025. Presidente de PSSI, Erick Thohir, expresó confusión y su decepción por la repentina decisión del Kuwait.

Anteriormente, PSSI había anunciado oficialmente que Equipo nacional indonesio Luchará contra Kuwait y el Líbano en el primer día de la FIFA en septiembre. De hecho, se ha lanzado el calendario de partidos y se han vendido boletos a los seguidores.

Sin embargo, Kuwait de repente decidió cancelarlo. Erick Thohir también enfatizó que su partido había enviado una fuerte carta de protesta a la Federación de Fútbol Kuwaitan.

«Inicialmente podemos tener una mala interpretación, esto es sabotaje, especialmente si queremos probarlo es muy difícil. Pero aparentemente Kuwait también renunció a otros torneos», dijo Erick Thohir en la introducción del director técnico de PSSI, Alexander Zwiers, en Yakarta, el lunes.

Erick afirmó que PSSI no quería ser concluido con precisión. Sin embargo, las indicaciones de problemas internos en la Federación Kuwait son bastante fuertes.

«Tal vez hay un problema interno. No quiero acusar, pero hemos enviado una fuerte carta a Kuwait», dijo Erick.

La decepción de la Federación de Fútbol de Indonesia no se detiene allí. Erick se aseguró de que su partido también informara esta cancelación unilateral a AFC.

«También informaremos a la AFC.

Con la cancelación de un duelo contra Kuwait, PSSI ahora debe moverse rápidamente para encontrar un oponente de reemplazo. Esta agenda de prueba es importante para el equipo nacional de Indonesia en preparación para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026 en octubre.

En esa ronda, el equipo Garuda de Patrick Kluivert ha sido esperado por fuertes oponentes, a saber, Arabia Saudita e Irak.