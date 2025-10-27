Decenas de TKA expulsados ​​de las zonas industriales, el Ministerio de Mano de Obra advierte a las empresas de toda Indonesia

Jacarta – El Ministerio de Mano de Obra advierte a las empresas de toda Indonesia que utilizan trabajadores extranjeros (ATR) para cumplir con las regulaciones y mecanismos establecidos por el gobierno.

Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas Ministerio de Mano de Obra Sunardi Manampiar Sinaga dijo que la ratificación del plan de utilización de trabajadores extranjeros (RPTKA) es un requisito que los trabajadores extranjeros deben cumplir para poder trabajar en Indonesia.

«También hacemos un llamamiento a los trabajadores y al público que están conscientes de la práctica de utilizar trabajadores extranjeros que no cumplen con las regulaciones, a que lo informen inmediatamente al Servicio Regional de Mano de Obra y/o al Ministerio de Mano de Obra para hacer cumplir la ley», dijo Sunardi en su declaración en Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Enfatizó que la colaboración a través del papel activo de la comunidad es importante en el seguimiento de la implementación de las normas laborales. Esto incluye monitorear el uso de trabajadores extranjeros en Indonesia.

Ilustración de trabajadores extranjeros en Singapur.

«El gobierno realmente necesita el apoyo de la comunidad en general», afirmó Sunardi.

Anteriormente, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo expulsó a 94 ciudadanos (Hacer) que trabajan en Zonas Económicas Especiales (kek) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatra del Norte, el miércoles (22/10/2025).

La expulsión de 94 extranjeros del lugar de trabajo en Jalan Kelapa Sawit II No 1, Sei Mangkei, Bosar Maligas, Simalungun, fue presenciada por el jefe de la Oficina de Mano de Obra de Simalungun, Riando Purba, el jefe de la División de Supervisión de Sumatra del Norte, Sevline Rosdiana Butet, y el jefe de KEK Sei Mangkei.

El director general interino de Supervisión y K3 del Ministerio de Mano de Obra, Ismail Pakaya, dijo que la expulsión de 94 extranjeros por parte de Binwasnaker en una zona que atraía a inversores nacionales y extranjeros se debió a que no contaba con la aprobación de la RPTKA.

«Los 94 extranjeros fueron expulsados ​​del lugar de trabajo en Simalungun porque no tenían la aprobación del RPTKA de acuerdo con el mandato del PP 34 de 2021 y Permenaker 08 de 2021 sobre el uso de trabajadores extranjeros», dijo Ismail.