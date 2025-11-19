Decenas de soldados del TNI saltan de noche en la zona de Babel, entrenándose para la infiltración minera ilegal

Bien, VIVA. – Comandante en Jefe TNI El general del TNI Agus Subiyanto supervisó directamente el entrenamiento inmersión Por la tarde, el Grupo del Frente de Operaciones Aerotransportadas (KDOL) de Denmatra 1 y Brigif Para Raider 18/Trisula en el aeropuerto Depati Amir, Bangka BelitungMartes 19 de noviembre de 2025, por la tarde.

El ejercicio de salto nocturno es parte del Entrenamiento del Comando Conjunto del TNI (Kogab), cuyo objetivo es aumentar la preparación del TNI, entrenar capacidades para llevar a cabo operaciones de infiltración frente a amenazas y fortalecer la seguridad del área estratégica en el aeropuerto Depati Amir, Bangka.

El jefe del Centro de Información (Kapuspen) en la sede del TNI, el mayor general del TNI (Mar) Freddy Ardianzah, dijo que el entrenamiento de salto nocturno del Grupo del Frente de Operaciones Aerotransportadas (KDOL) estaba en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto sobre la estricta seguridad en Bangka Belitung luego de la generalizada mina de estaño ilegal que alcanzó alrededor de 1.000 puntos y provocó pérdidas de hasta el 80 por ciento del potencial de producción nacional.

Jefe del Centro de Información Pública del TNI Mayor General TNI (Mar) Freddy Ardianzah

«Comandante del TNI «Seguir estas instrucciones desplegando elementos terrestres, marítimos y aéreos para fortalecer la legitimidad del papel del TNI en OMSP y cerrar el espacio para actividades ilegales», dijo el mayor general Freddy en su comunicado de prensa el martes por la noche.

En su implementación, el Jefe del TNI en Puspen explicó que a este ejercicio asistieron Denmatra 1 y Brigif Para Raider 18/Trisula que eran miembros del entrenamiento conjunto del TNI (Latgab). Este ejercicio comenzó con el Grupo del Frente de Operaciones Aerotransportadas (KDOL) que llevó a cabo la colocación de puntos de aterrizaje de paracaidistas.

«Los elementos del KDOL desempeñan un papel para garantizar la seguridad de la Zona de Lanzamiento (DZ), llevando a cabo la limpieza inicial, monitoreando el terreno, el clima y las amenazas potenciales, así como guiando el despliegue de tropas con señales visuales», dijo el mayor general Freddy.

Una vez determinado el lugar de aterrizaje, las tropas realizaron un lanzamiento nocturno en paracaídas utilizando un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Indonesia. Kapuspen enfatizó que el entrenamiento de salto nocturno requiere una alta precisión, por lo que sólo participan soldados seleccionados. En esta actividad también se puso a prueba la disponibilidad de los equipos de defensa y de las pequeñas unidades del TNI en la OMP y la OMSP.

«Gracias a Dios, esta noche hemos realizado un entrenamiento, concretamente KDOL. Hemos desplegado elementos de Denmatra 1 y también de Brigif 18. Había un total de 23 paracaidistas, 13 de Denmatra 1, luego 10 de Brigif 18. Gracias a Dios, todo salió bien», dijo.

A través del entrenamiento del KDOL y las operaciones integradas multidimensionales, agregó Freddy, el TNI enfatizó el compromiso del Estado de mantener la seguridad, la soberanía y los recursos estratégicos nacionales en Bangka Belitung.