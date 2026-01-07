Decenas de niños expuestos al extremismo, el gobierno le hará esto a Roblox

Yakarta, VIVA – El gobierno refuerza cada vez más la supervisión del espacio digital para protegerlo niño-niños de la exposición a la comprensión y terrorismo.

Uno de los pasos que se preparan es la implementación de un sistema de verificación facial en plataformas de redes sociales y juego en línea que se considera vulnerable, incluido Roblox.

Jefe de la Agencia Nacional Contra el Terrorismo (BNPT), el comisionado general de policía (retirado) Eddy Hartono, dijo que esta política es parte de una estrategia de mitigación para prevenir el extremismo en el mundo digital, que últimamente se ha dirigido cada vez más a los niños.

«Nosotros, el equipo conjunto, tanto el equipo de inteligencia, BNPT como Densus 88, continuamos monitoreando este espacio digital, para que sigamos llevando a cabo esfuerzos preventivos de mitigación en el espacio digital», dijo, citado el jueves 8 de enero de 2026.



Jefe de BNPT Komjen Pol (retirado) Eddy Hartono

Según Eddy, el BNPT, junto con el Destacamento Especial Antiterrorista (Densus) 88 de la Policía Nacional y los ministerios e instituciones relacionados, continúan monitoreando las actividades digitales que tienen el potencial de convertirse en un punto de entrada para la difusión de contenido violento e ideología extrema.

Dijo que su partido se ha coordinado con la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI) y el Ministerio de Comunicaciones y Digital (Komdigi) para formular regulaciones especiales relacionadas con el monitoreo del espacio digital.

Uno de los puntos cruciales de este reglamento es la obligación de verificar los rostros de los usuarios de determinadas plataformas, especialmente los juegos en línea a los que acceden ampliamente los niños, como Roblox.

«Más adelante, esta regulación requerirá verificación facial para espacios digitales que se consideren vulnerables, como el juego en línea Roblox», dijo.

Eddy explicó que el sistema está diseñado para que a cada usuario que quiera crear una cuenta se le detecte inmediatamente su edad mediante la tecnología de reconocimiento facial.

«Para que luego a cada niño que cree una cuenta en Roblox definitivamente se le capture la cara, luego automáticamente, si son menores de edad, no podrán crear esa cuenta inmediatamente, eso es una cuestión de sistema», dijo.

Además de las restricciones técnicas, el gobierno también llevará a cabo investigaciones más profundas sobre los patrones algorítmicos y las comunidades en línea que supuestamente difunden creencias extremas, incluidos los grupos de redes sociales que presentan contenido violento.

«Entonces, eso es lo que intentaremos brindar educación y alfabetización digital a aquellos en nuestro ámbito, se llama Microecología Infantil, es decir, el entorno inmediato del niño», dijo.