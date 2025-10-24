Decenas de millones de cangrejos rojos inician su migración anual al océano







Decenas de millones de cangrejos rojos se dirigen al océano como parte de su migración anual en la Isla de Navidad, donde una población humana mucho más pequeña utiliza sopladores de hojas y rastrillos de jardín para ayudarlos en su camino.

La directora interina del Parque Nacional Isla de Navidad, Alexia Jankowski, dijo el jueves que había hasta 200 millones de cangrejos endémicos, también conocidos como Gecarcoidea natalis, en el pequeño territorio insular australiano en el Océano Índico. Se esperaba que hasta 100 millones se dirigieran desde sus madrigueras en el bosque hasta la costa donde se reproducen.

El inicio de las lluvias de verano en el hemisferio sur el pasado fin de semana desencadenó la odisea anual.

