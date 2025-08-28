Decenas de miles de trabajadores en la acción del 28 de agosto, traen 15 demandas que comienzan a aumentar el 10 por ciento de salarios para eliminar la subcontratación

Yakarta, Viva – Ola acción laboral La escala nacional sacudirá a Indonesia el jueves 28 de agosto de 2025. Decenas de miles de trabajadores de varias regiones llevarán a las calles, exigiendo políticas que estén más a favor de su bienestar.

Esta acción fue encabezada por partido laborista Junto con la coalición sindical, incluida la Confederación de la Unión de Trabajadores Indonesios (KSPI). De acuerdo a Presidente de KSPI así como el presidente del Partido Laborista, Dijo IqbalMiles de trabajadores movilizarán a las masas al centro de la ciudad capital.

«No menos de 10 mil trabajadores de Karawang, Bekasi, Bogor, DePok, Tangerang y Dki Yakarta se moverán hacia el centro de la ciudad capital», dijo Iqbal, el jueves 28 de agosto de 2025, citado de su declaración oficial.

Además de Yakarta, la acción también se llevó a cabo simultáneamente en varias ciudades importantes como Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo y otras áreas industriales. Este movimiento recibe el nombre del hostum (eliminar la subcontratación, rechazar los salarios baratos) y tendrá lugar pacíficamente.

«Esta acción es un impulso para transmitir las aspiraciones para que el gobierno esté a favor de los intereses de los trabajadores», dijo Iqbal.

Enfoque principal: elevar un salario mínimo del 10 por ciento

La primera demanda es el aumento en el salario mínimo nacional de 8.5-110.5 por ciento en 2026, refiriéndose a la fórmula oficial de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional No. 168.

«La inflación desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025 se proyecta a 3.26 por ciento, crecimiento económico 5.1-5.2 por ciento. El aumento salarial es de 8.5-110.5 por ciento», dijo Iqbal.

Afirmó, con la afirmación del gobierno de que el desempleo disminuyó y la pobreza disminuyó, debería haber el coraje de aumentar los salarios para que aumente el poder adquisitivo de las personas.

Desenchufar la subcontratación de PP, eliminar sistemas de explotación

Los trabajadores exigen la eliminación de prácticas de subcontratación que se consideran perjudiciales para los trabajadores.

«El trabajo central no debe subcontratarse. La subcontratación es solo para apoyar el trabajo como la seguridad. Por lo tanto, los trabajadores exigen que el gobierno revoque el PP No. 35 de 2021 que legaliza la subcontratación ampliamente», dijo Iqbal.

Reforma fiscal: PTKP aumenta, elimina el pago de impuestos y indemnización

Además de los salarios y la subcontratación, los problemas fiscales también están en el centro de atención. Los trabajadores exigieron un aumento en PTKP (ingresos no contables) de RP. 4.5 millones a RP. 7.5 millones por mes, así como la abolición de impuestos sobre el THR y la indemnización por indemnización.

«Si se elimina el THR y el impuesto de indemnización, el dinero no se pierde de la facturación económica. En cambio, regresa al mercado en forma de consumo», dijo.

Instó al DPR a aprobar la nueva ley de mano de obra

Ha pasado un año desde que la decisión del Tribunal Constitucional requiere el nacimiento de una nueva ley de empleo en dos años. Sin embargo, la discusión todavía está en el lugar.

«En la acción del 28 de agosto, instamos al DPR y al gobierno a aprobar inmediatamente el nuevo proyecto de ley de empleo. Los trabajadores no quieren que las promesas se limiten al discurso», dijo Iqbal.

Este proyecto de ley debe acomodar varios problemas, desde salarios decentes, restricciones a los contratos de empleo, hasta la protección de los trabajadores de la plataforma digital y el personal médico.

15 demandas laborales el 28 de agosto de 2025

Aquí hay una lista completa de reclamos para expresarse:

Aumente el salario mínimo nacional 8.5-110.5 por ciento. Eliminar la subcontratación y la desenchera PP No. 35/2021. Reformas fiscales laborales mediante la recaudación de PTKP a Rp7.5 millones por mes. Eliminar los impuestos sobre el THR y el salario de indemnización. Cree salarios elegibles para todos los sectores. Limite el contrato de trabajo para no ser prolongado. Ajuste el mecanismo de despido justo. La separación es factible, no solo 0.5 veces por salario como en la PP 35/2021. Limite a los trabajadores extranjeros, especialmente no calificados. Termine el derecho de dar a luz, vacaciones de embarazo y largas vacaciones. Proteja a los trabajadores de la plataforma digital, como los taxis de motocicletas en línea y el comercio electrónico. Protección del personal médico y trabajadores de transporte del sistema de trabajo de explotación. La forma de la Fuerza de Tarea de despido. Enhebrado el proyecto de ley de la división de activos para erradicar la corrupción. Revisión del proyecto de ley electoral para el rediseño del sistema electoral 2029.

«Si el DPR y el gobierno no se están moviendo, significa que traicionan a millones de trabajadores. Esperamos que el presidente Prabowo Subianto, que se sabe que se preocupa por la aceleración de la ratificación de este proyecto de ley», concluyó Iqbal.